تقنية

تكنو تطلق هاتفها الحديث Spark 9 Pro بإمكانيات رائعة لمنافسة هواتف الأندرويد بالأسواق العالمية

إسلام عوض

قامت شركة تكنو بإطلاق هاتف جديد لها، وذلك كأحد هواتفها الحديثة من فئة Spark المخصصة للفئة المتوسطة، وجاء هاتف تكنو الجديد بإمكانيات رائعة، حيث زودته الشركة بمعالج قوي من شركة ميديا تك، بالإضافة إلى قدراته التصويرية وأحدث نظام تشغيل وهو أندرويد 12، ولم تقم الشركة بالكشف عن سعره حتى الآن، إلا أنها بدأت في طرحه ببعض الأسواق الإفريقية.

تكنو تطلق هاتفها الحديث Spark 9 Pro بإمكانيات رائعة لمنافسة هواتف الأندرويد بالأسواق العالمية

مواصفات هاتف تكنو الحديث Spark 9 Pro

وفيما يلي ننشر لمتابعي موقع نجوم مصرية أبرز مواصفات هاتف تكنو الجديد Spark 9 Pro والتي جاءت كما يلي.

تكنو تعلن عن هاتف Tecno Spark 9 Pro عالميًا بسعر منخفض ومواصفات رائعة

  • نوع الشاشة IPS LCD بوصة.
  • مقاس الشاشة 6.6 بوصة.
  • جودة العرض FHD +.
  • معدل التحديث 90 هرتز.
  • الهيكل مقاوم للغبار والماء.
  • الكاميرا الأمامية أعلى منتصف الشاشة.
  • الكاميرات الخلفية تأتي بدقة 48+ 2+ 2 ميجا بيكسل.
  • الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجا بيكسل.
  • الكاميرا الأمامية تدعم تقنية التعرف على الوجوه.

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تكنو تطلق هاتفها الحديث Spark 9 Pro بإمكانيات رائعة لمنافسة هواتف الأندرويد بالأسواق العالمية 1 3/6/2022 - 10:39 ص

معالج وذواكر هاتف Tecno Spark 9 Pro

نوع المعالج Helio G85
الشركة المنتجة للمعالج ميديا تك
دقة التصنيع 6 نانو متر
الرام 4 و6 جيجا بايت
الذاكرة الداخلية 128 جيجا بايت وقابلة للتوسعة
واجهة المستخدم HiOS 8.6
نظام التشغيل أندرويد 12

تكنو تطلق هاتفها الحديث Spark 9 Pro بإمكانيات رائعة لمنافسة هواتف الأندرويد بالأسواق العالمية 2 3/6/2022 - 10:39 ص

أما البطارية فستأتي بسعة 5000 مللي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقوة 18 وات، ومنفذ الشحن USB-C، ويتوفر الهاتف بألوان الأزرق والأخضر النعناعي والأبيض والأسود.

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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.


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