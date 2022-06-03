تكنو تطلق هاتفها الحديث Spark 9 Pro بإمكانيات رائعة لمنافسة هواتف الأندرويد بالأسواق العالمية
قامت شركة تكنو بإطلاق هاتف جديد لها، وذلك كأحد هواتفها الحديثة من فئة Spark المخصصة للفئة المتوسطة، وجاء هاتف تكنو الجديد بإمكانيات رائعة، حيث زودته الشركة بمعالج قوي من شركة ميديا تك، بالإضافة إلى قدراته التصويرية وأحدث نظام تشغيل وهو أندرويد 12، ولم تقم الشركة بالكشف عن سعره حتى الآن، إلا أنها بدأت في طرحه ببعض الأسواق الإفريقية.
مواصفات هاتف تكنو الحديث Spark 9 Pro
وفيما يلي ننشر لمتابعي موقع نجوم مصرية أبرز مواصفات هاتف تكنو الجديد Spark 9 Pro والتي جاءت كما يلي.
- نوع الشاشة IPS LCD بوصة.
- مقاس الشاشة 6.6 بوصة.
- جودة العرض FHD +.
- معدل التحديث 90 هرتز.
- الهيكل مقاوم للغبار والماء.
- الكاميرا الأمامية أعلى منتصف الشاشة.
- الكاميرات الخلفية تأتي بدقة 48+ 2+ 2 ميجا بيكسل.
- الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجا بيكسل.
- الكاميرا الأمامية تدعم تقنية التعرف على الوجوه.
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معالج وذواكر هاتف Tecno Spark 9 Pro
|نوع المعالج
|Helio G85
|الشركة المنتجة للمعالج
|ميديا تك
|دقة التصنيع
|6 نانو متر
|الرام
|4 و6 جيجا بايت
|الذاكرة الداخلية
|128 جيجا بايت وقابلة للتوسعة
|واجهة المستخدم
|HiOS 8.6
|نظام التشغيل
|أندرويد 12
أما البطارية فستأتي بسعة 5000 مللي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقوة 18 وات، ومنفذ الشحن USB-C، ويتوفر الهاتف بألوان الأزرق والأخضر النعناعي والأبيض والأسود.