تكنولوجيا التحسين في موسم الحج: تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في خدمة الحجاج

تسعى الجهات المعنية في المملكة إلى تسهيل أداء فريضة الحج من خلال الاستفادة من الموارد البشرية والتكنولوجية، وتعد فترة الحج لهذا العام استثنائية بسبب عودة الحجاج بأعداد كبيرة بعد رفع القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا، ومن المقرر وصول أكثر من مليوني حاج من 160 دولة مختلفة، وهذا يتطلب تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي لتلبية احتياجاتهم وتسهيل تجربتهم.

الذكاء الاصطناعي في خدمة ضيوف الرحمن:

استخدمت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي لتقديم حلول تقنية متقدمة للحجاج وتسهيل إجراءات دخولهم للمسجد الحرام، وشاركت الهيئة في تجهيز الخدمات التقنية لمبادرة طريق مكة في 7 دول، بالإضافة إلى تنظيم ملتقى الذكاء الاصطناعي التوليدي في الحج والعمرة بالتعاون مع جامعة أم القرى.

روبوت مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة:

تم استخدام روبوت لاستقبال زوار مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة وتعريفهم بالخدمات المتاحة في المجمع، يتمتع الروبوت بمواصفات تشمل القدرة على تعرف المشاعر البشرية والتفاعل مع الزوار بلغات مختلفة.

توفر الاتصالات الذكية:

تم تطوير شبكة اتصالات ذكية في المسجد الحرام تسهل التواصل بين الحجاج والمشرفين والمتطوعين، حيث يمكن للحجاج التواصل مع الجهات المسؤولة عبر تطبيقات الهاتف الذكي وتلقي المساعدة والإرشاد.

نظام التوجيه والإرشاد:

تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوفير نظام توجيه وإرشاد للحجاج داخل المسجد الحرام، حيث يتم استخدام الشاشات التفاعلية واللوحات الإرشادية الذكية لتوجيه الحجاج إلى الأماكن المقدسة وتوفير المعلومات الضرورية.

نظام الحج الذكي:

تم تطوير نظام الحج الذكي الذي يستخدم تقنيات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لتحليل ومعالجة المعلومات المتعلقة بالحجاج وتوفير توجيهات دقيقة، يمكن للحجاج استخدام هذا النظام للتسجيل وحجز الخدمات والإبلاغ عن أي طارئ أو استفسارات.

مراقبة الأمن والسلامة:

تم توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والمراقبة الذكية لتحسين أمن وسلامة الحجاج، يتم استخدام أنظمة المراقبة بالكاميرات والاستشعار الذكي لرصد الحشود والتنقلات والتأكد من تطبيق الإجراءات الأمنية بشكل صحيح.

الرصد الصحي والوقائي:

تم استخدام التكنولوجيا الطبية للرصد الصحي والوقائي للحجاج، وخاصة في ظل انتشار جائحة كورونا، تم استخدام تطبيقات الهاتف الذكي لتتبع الحجاج والكشف عن أي أعراض مرضية، وتوفير توجيهات الصحة العامة والتدابير الاحترازية.

تقنيات الإعلام والاتصال:

تم استخدام وسائل الإعلام المتقدمة وتقنيات الاتصال لنشر المعلومات والتواصل مع الحجاج، تم توفير شاشات عرض كبيرة وشاشات إلكترونية في المناطق المكتظة لنشر إرشادات ومعلومات هامة، وكذلك إعلانات وتحديثات مهمة.

باستخدام هذه التقنيات المتقدمة، يتم تعزيز تجربة الحجاج وتحسين خدماتهم، وتوفير بيئة آمنة ومحفزة لأداء الفريضة العظيمة.