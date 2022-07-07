تقنية مش في موبيل تاني.. مواصفات هاتف جي تي 2 إكسبلورر ماستر الجبار من ريلمي

عادة ما تطلق الشركات الهواتف الحديثة في نهاية شهر يوليو من كل عام، بمميزات جديدة ومتطورة، لذا فقد كشفت تسريبات مميزات هاتف “جي تي 2 إكسبلورر ماستر” من شركة ريلمي، والذي سوف يتم إطلاقه في يوم 12 من شهر يوليو الجاري، وأكدت التسريبات على أنه سوف يتمتع بتقنية هي الأولى في العالم، بالإضافة إلى شاشته ودعمه الشحن السريع.

مميزات هاتف جي تي 2 إكسبلورر ماستر من ريلمي

قال “جي إس إم آرينا” التقني المتخصص، إنه وفقا لما أوضحته المصادر فإن هاتف “ريلمي” الجديد سوف يكون مزود يزود بذاكرة وصول عشوائي “رام” من نوع “LPDDR5X”، باعتباره الهاتف الأول الذي تتواجد فيه تلك الذاكرة، بالإضافة إلى أن الهاتف سوف دعم أيضًا معالجات فائقة السرعة من نوع “سنابدرجون 8+ الجيل الأول”، كما أن شركة ريلمي وتوفر “رام” LPDDR5X به سرعات ذاكرات الوصول العشوائي الأخرى أعلى بكثير، مصممة على معيارية 14 نانومتر، وبسرعة تصل إلى 8.5 جيجابت في الثانية،

ووفقا للموقع التقني المتخصص فإن المصادر أكدت على أن هاتف “ريلمي” الجديد سوف يحتوي على إطار معدني وشاشات بمعدل تحديث 120 هرتز، 10 بت بتقنية HDR10، وستحتوي الشاشة أيضا في هاتف ريل مي جي تي 2 إكسبلورر ماستر على شاشة بها تجربة حماية عين مناسبة، كما أن الشاشة مزودة بأكثر من 1600 مستوى من السطوع التلقائية، كما سوف تزود اللوحة الأمامية بإطار يبلغ 2.37 مم فقط، رفيع للغاية في الأسفل.

أحدث هواتف ريلمي في الفئة المتوسطة

وفي سياق منفصل، أعلنت الشركة عن هاتف Realme V20 5G، بمواصفات خارقة، برقم طراز RMX3610، وبحسب موقع Gsmarena، فإن الهاتف جاء بشاشة بدقة عرض 720 × 1600 بيكسل، وهي شاشة + HD.من نوع LCD قياس 6.56 بوصة، ويقدم كاميرا خلفية مزدوجة، الأساسية بدقة 13 ميجا بيكسل والمساعدة بدقة 0.3 ميجا بيكسل، ويحتوي الهاتف على بطارية كبيرة 5000 مللى أمبير تدعم الشحن السريع، أندرويد 12 أو أندرويد 11 وليس به بصمات الأصابع.

وبه معالج من نوع Dimensity 700، يدعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G، ذاكرة الوصول بسعة 4 جيجابايت رام، وذاكرة التخزين الداخلية 128 جيجابايت، كمل تم تزويده بمقبس صوت قياس 3.5 مليمتر، و يبلغ سمك الجهاز 8.1 ملم ويزن حوالي 184 جرام.