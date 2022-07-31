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تقنية ثورية طال انتظارها لطرازي iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max وتغييرات استثنائية وفريدة في سلسلة آيفون 14 المنتظرة

سعيد عطيه

أظهرت العديد من التقارير التقنية والتسريبات حول هواتف شركة أبل القادمة في سبتمبر المقبل، أن سلسلة هواتف iPhone 14 سوف تحصل على العديد من التغييرات الثورية والإستثنائية في الشاشة والكاميرا والبطارية، ولكن هناك ميزة جديدة ستظهر لأول مرة في بعض طرازات هواتف آيفون 14 المقبلة.

ميزة ثورية طال انتظارها لطرازي iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max وتغييرات استثنائية وفريدة في سلسلة آيفون 14 المنتظرة

ميزة جديدة بهاتفي iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max

وأظهر فيديو متداول أن شركة أبل سوف تزود طرازي iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max بميزة الشاشة التي تعمل دائماً أو “always-on mode”، وتعمل هذه التقنية التي انتظرها الملايين من مستخدمي منتجات أبل على إتاحة الساعة ونسبة البطارية والطقس والإنذارات على الشاشة أثناء غلق الهاتف، وستكون عند مستوى منخفض من السطوع، مما سيسمح للمستخدمين برؤية بعض المعلومات عند غلق الهاتف.

فيديو يُظهر ميزة رائعة قادمة في شاشة هواتف iPhone 14

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كما يوجد تغييرات أخرى ستحصل عليها سلسلة هواتف iPhone 14 المقبلة، ومن أبرز هذه التغييرات أن نسختي iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max سيأتيان بشاشة تسمح بمعدل تحديث يبدأ من 1 هرتز، وهذا يدل على أن تقنية الشاشة التي تعمل دائماً ورؤية بعض المعلومات أثناء غلق الهاتف ستكون موجودة بالفعل في هذين الطرازين.

ومن ضمن الإختلافات التي ستأتي في سلسلة آيفون 14 هو استغناء شركة أبل عن طراز ميني، وإصدار هاتف iPhone 14 Max أو آيفون 14 بلس بدلاً منه، وسيأتي كبير الحجم وبشاشة 6.7 بوصة، كما ستأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجا بيكسل، وجودة تصوير الفيديو 8K، ، ومعالج مطور Bionic A16.

سعيد عطيه

كاتب مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية هذا إلى جانب عملي الأساسي وهو التدريس بالأزهر الشريف، وحاصل على ليسانس شريعة وقانون وماجستير في الشريعة الإسلامية


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تعليق 1
  1. Fadel يقول

    ممتاز جدا

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