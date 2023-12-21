تقنية تصوير متقدمة مع كاميرا عالية الدقة مع هاتف شاومي بوكو سي 65 – Xiaomi Poco C65

يأتي هاتف Xiaomi Poco C65 كإضافة جديدة مثيرة لسلسلة البوكو، ويقدم تجربة جديدة ومثيرة في فئة الهواتف الاقتصادية، يتميز الهاتف بتصميم عصري وشاشة توفر تجربة بصرية ممتازة، تأتي هذه الهواتف لتلبية احتياجات الجمهور والذي يرغب في جهاز يقدم أداء جيد وتجربة مميزة بأسعار مناسبة، كما يأتي الهاتف بميزات تجعله خيارًا مناسبًا للبحث عن هاتف يوفر استخدامًا يوميًا مريحًا وموثوقًا به.

مواصفات هاتف Xiaomi Poco C65

هذه المواصفات تمثل جزءاً من مجموعة المميزات التي يقدمها هاتف Xiaomi Poco C65 في تجربة الاستخدام اليومي.

المواصفات تفاصيل نوع الشرائح نانو سيم (شريحتين) مادة الصنع بلاستيك دعم شبكات الاتصال 2G، 3G، 4G الأبعاد والوزن 168x78x8.1 ملم ووزن 192 جرام نوع الشاشة ومواصفاتها IPS LCD بمقاس 6.74 إنش، دقة 720×1600 بكسل، كثافة بكسلات 260 PPI، مع معدل تحديث 90Hz وحماية Gorilla Glass الذاكرة والتخزين الداخلي – 128 جيجا بايت + 6 جيجا رام <br> – 256 جيجا بايت + 8 جيجا رام <br> – دعم بطاقات الذاكرة الخارجية المعالج ووحدة المعالجة الرسومية ميدياتيك Helio G85 مع Mali-G52 MC2 الكاميرا الأمامية 8 ميجا بكسل (فتحة عدسة F/2.0) الكاميرا الخلفية – 50 ميجا بكسل (فتحة عدسة F/1.8) <br> – 2 ميجا بكسل (فتحة عدسة F/2.4) <br> – 0.08 ميجا بكسل (فتحة عدسة) البطارية والشحن بطارية 5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 18 واط

أهم إمكانيات هاتف Xiaomi Poco C65

هذه المواصفات تعكس تنوع وقدرات الهاتف Xiaomi Poco C65 وتوفيره لعدد من الميزات والوظائف المهمة في تجربة الاستخدام اليومي.

المواصفات التفاصيل دقة تصوير الفيديو (1080p) 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية الواحدة دقة تصوير الفيديو (720p) 720 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية الواحدة الواي فاي ترددات a/b/g/n/ac مع دعم الـ Dual-band البلوتوث إصدار 5.3 مع خاصيات الـ A2DP، LE تحديد الموقع الجغرافي (GPS) يدعم GPS مع GLONASS، GALILEO، BDS وسائل الأمان والحماية مستشعر البصمة وخاصية الـ Face Unlock، مستشعرات التسارع والقرب (برمجيا)، البوصلة منفذ السماعات الـ 3.5 ملم متوفر منفذ USB Type C سعة البطارية 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 18 واط نظام التشغيل Android 13 مع واجهة شاومي MIUI 14 لهواتف البوكو الألوان المتاحة أسود، أزرق، بنفسجي

مميزات هاتف Xiaomi Poco C65

هذه الميزات تبرز قوة وإمكانيات هاتف Xiaomi Poco C65 وتجعله خيارًا مميزًا لمن يبحثون عن هاتف في الفئة الاقتصادية.

دعم مستشعر البصمة مع استجابة سريعة.

بطارية تدوم لفترة طويلة دون مشاكل.

منفذ USB من النوع الحديث يدعم الشحن السريع بقوة 18 واط.

تقنية دعم تركيب شريحتين وبطاقة ذاكرة في وقت واحد.

أداء جيد للمعالج في فئة الهواتف الاقتصادية.

شاشة كبيرة تمكن من مشاهدة الفيديوهات ولعب الألعاب بمعدل تحديث يبلغ 90Hz.

عيوب هاتف Xiaomi Poco C65

عدم وجود كاميرا واسعة الزاوية.

السماعات الخارجية تعمل بنظام مونو بدلاً من ستيريو.

دقة الشاشة هي HD+ وليس FHD+.

مستشعر القرب يعتمد على البرمجيات وليس حساسًا حقيقيًا.

الحافة السفلية للهاتف لا تزال كبيرة ولم يتم تحسينها بشكل كافٍ.

عدم توفر غطاء حماية في صندوق الهاتف.

الشاحن المرفق يدعم فقط 10 واط.

الهاتف يمكن أن يكون نسخة مواصفاتية مشابهة لـ Redmi 13C.

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