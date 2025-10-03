تقنية الجيل الخامس (5G): ثورة في عالم الاتصالات ونموذج دولة الإمارات العربية المتحدة

تعتبر تقنية الجيل الخامس (5G) واحدة من أكبر الطفرات في عالم الاتصالات والإنترنت، ولا تقتصر أهميتها في كونها زيادة في سرعة الإنترنت فقط؛ بل إنها ممتدة إلى ما هو أبعد من ذلك، حيث ستفتح الباب على مصراعيه أمام تطبيقات جديدة ستغير شكل الحياة اليومية والاقتصاد العالمي، وفي السطور الآتية سنتعرف على مزيد من المعلومات حول هذه التقنية.

ما هي تقنية الـ جيل 5؟

الجيل الخامس هو أحدث معيار لشبكات الهواتف المحمولة، وله عدد من المميزات أولها السرعة الفائقة التي قد تتجاوز 10 جيجابايت في الثانية الواحدة، مع زمن استجابة (latency) منخفض جدًا لا يتعدى أجزاء من الثانية، وهذه السرعة الفائقة وزمن الاستجابة المنخفض، يجعل من هذه التقنية مناسبة جدًا للتطبيقات الحساسة للوقت مثل: الجراحة عن بُعد أو السيارات ذاتية القيادة.

أهم مزايا الجيل الخامس

يمكن تلخيص أهم المزايا للجيل الخامس في النقاط الآتية:

1. السرعة الهائلة: يمكن تنزيل فيلم كامل بجودة عالية جدًا خلال ثوانٍ معدودة، فهل تتخيل أن يتم تنزيل فيلم مدته 3 ساعات في 20 أو 30 ثانية.

2. زمن الاستجابة المنخفض: والذي يجعل التجارب التفاعلية سلسة للغاية مثل الألعاب الأونلاين.

3. الاتصال الجماعي للأجهزة: حيث تدعم هذه التقنية انترنت الأشياء (iot) والتي تمكن مليارات الأجهزة التواصل بكفاءة عالية.

4. الاستقرار والكفاءة العالية: ويكون ذلك في جميع الأماكن مهما اختلفت الكثافة العددية (في الملاعب والمهرجانات).

التطبيقات المستقبلية التي سيكون فيها الطفرة بسبب 5G

ستعمل تقنية الـ 5G على فتح الباب أمام التطبيقات الحساسة أمام الوقت مثل:

المدن الذكية: التي سيتحسن بها مشروعات الطاقة، إدارة المرور، الخدمات العامة. الصحة الرقمية: العمليات الجراحية عن بُعد، ومراقبة المرضى بشكل لحظي. السيارات ذاتية القيادة: حيث ستتيح تلك التقنية التواصل بين المركبات والبنية التحتية بشكل لحظي. الواقع الافتراضي والمعزز: وذلك في التجارب الترفيهية والتعليمية الأكثر تفاعلية.

ويكفي أن تعلم أنه يمكن عبر استخدام تلك التقنية، أن يتم التحكم في الثلاجات، والتكييفات، وأنظمة الأمان، وذلك باتصالها بالهاتف المحمول وإدارتها معا لحظيا.

ومن الأمثلة الحية في مجال الصحة الرقمية، فإنه أمكن إجراء جراحة عن بعد باستخدام الـ 5G، وكان المريض في مدينة والجراح في مدينة أخرى، وكان الاتصال فائق السرعة سمح بالتحكم الدقيق في الأدوات الجراحية، وحدث ذلك بالفعل في الصين وأمريكا.

كما أمكن مراقبة المرضى عن بعد بواسطة أجهزة استشعار متصلة عبر الإنترنت باستخدام الـ 5G، وتمت المتابعة لـ (ضغط الدم، السكر، ضربات القلب) لحظة بلحظة وإرسالها إلى الطبيب.

التحديات التي تواجه الجيل الخامس

هناك عدد من التحديات التي تواجه الجيل الخامس على الرغم من المزايا العديدة والكبيرة، من أبرزها:

المخاوف الأمنية: وذلك لأنه مع زيادة عدد الأجهزة المتصلة تزداد الهجمات السيبرانية. محدودية التغطية الجغرافية: لأنه ما زال هناك مناطق كثيرة لا تتوفر فيها هذه التقنية. التكلفة الكبيرة: تحتاج تقنية 5G تكلفة مادية عالية لأن الشركات تحتاج لإنفاق استثمارات ضخمة للغاية في الأبراج والأجهزة المخصصة.

وختامًا؛ فإن تقنية الجيل الخامس (5G) ليست مجرد تكنولوجيا منحصرة في سرعة إنترنت عالية، ولكنها خطوة أساسية نحو مستقبل ذكي يعتمد على الاتصال الفوري والتكامل بين اإنسان والآلة، وسيحدث ذلك عند التغلب على التحديات، وعندئذ ستصبح الـ 5G هي العمود الفقري لعالم جديد أكثر كفاءة وأكثر ترابط.

دراسة حالة: الإمارات وتقنية الجيل 5

تعتبر الإمارات العربية المتحدة من الدول السباقة في تبني أحدث تقنيات الاتصالات، حيث وضعت رؤية واضحة للتحول الرقمي، وأولت اهتماماً خاصاً بتقنية الجيل الخامس (5G) نظرًا لدورها في دعم الاقتصاد الرقمي، والمدن الذكية، والتقنيات المستقبلية مثل إنترنت الأشياء (IoT) والذكاء الاصطناعي.

تطبيقات 5G في إكسبو 2020 دبي

1- بنية تحتية متقدمة من اتصالات (e&) و du

تم تجهيز موقع المعرض بأكمله بتغطية 5G شاملة لتمكين أكثر من 25 مليون زائر من استخدام الإنترنت بسرعات فائقة.

السرعات وصلت إلى 1.3 جيجابت/ثانية مع زمن استجابة منخفض جدًا.

2- المدن الذكية وإنترنت الأشياء

تطبيق حلول المراقبة الذكية عبر آلاف الكاميرات وأجهزة الاستشعار.

إدارة الطاقة والمياه داخل الأجنحة عبر أجهزة NB-IoT المتصلة بالشبكة.

مصابيح إنارة ذكية ووسائل نقل ذاتية القيادة داخل المعرض.

3- تجارب الواقع المعزز والواقع الافتراضي (AR/VR)

كثير من الأجنحة (مثل جناح الإمارات واليابان) قدمت تجارب غامرة للزوار باستخدام نظارات VR وAR تعمل بكفاءة عالية بفضل سرعات 5G.

عرض ثلاثي الأبعاد للتاريخ والثقافة مع تفاعل مباشر في الوقت الحقيقي.

4- خدمات الضيوف الذكية

تطبيق Expo 2020 Dubai كان يعتمد على 5G لتمكين الزوار من:

✅ التنقل الذكي داخل الموقع

✅ التوجيه اللحظي (indoor navigation)

✅ جدولة الفعاليات واستقبال إشعارات فورية.

5- السلامة والأمن

أنظمة مراقبة تعتمد على الذكاء الاصطناعي مع شبكة 5G للتحليل اللحظي للصور والفيديو.

تحسين إدارة الحشود وضمان الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ.

5- النقل الذكي

عرض سيارات ذاتية القيادة وحافلات كهربائية متصلة تعمل داخل الموقع باستخدام اتصال 5G لتبادل البيانات مع مراكز التحكم.

وإجمالا فإن إكسبو دبي 2020 كان بمثابة منصة تجريبية ضخمة لتطبيقات 5G على أرض الواقع، والذي شمل مجالات عديدة من الترفيه والاتصال، إلى الأمن، إلى إدارة المدينة الذكية المصغّرة.