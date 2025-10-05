تقرير يكشف لجوء زوكربيرج لخدمات خارجية لتسريع تطوير الذكاء الاصطناعي

تحاول شركة ميتا تعزيز مكانتها في مجال الذكاء الاصطناعي الذي يزدحم بالمنافسات، ولذلك تستثمر مئات الملايين من الدولارات في مختبراتها الجديدة Meta (MSL) super intelligence، وهي تسعى بذلك إلى الوصول لمرحلة الذكاء الاصطناعي العام (AGI) الذي من الممكن أن يمتلك في يوما ما قدرات معرفية شبيهة بالإنسان.

ووسط كل تلك الطموحات وجدت Meta نفسها تصطدم بعثرة داخلية غير متوقعة وهي بطء الأنظمة الداخلية والأدوات الخاصة بداخلها، ولذلك لجأت الإدارة إلى أرسال توجيهات إلى الموظفين بالاعتماد على منصات خارجية من أجل تسريع وتيرة التطوير.

وعلى الرغم من أن مارك زوكربيرج على مدى السنوات الماضية، قد جعل أولوية كبيرة داخل ميتا للذكاء الاصطناعي، وقام باستثمار الملايين في المجال واستقطب باحثين متخصصين برواتب كبيرة وصلت إلى تسعة أرقام، وأعاد هيكلة الأنشطة الخاصة بالذكاء الاصطناعي تحت غطاء MSL، إلا أن البنية التحتية الداخلية للشركة صممت للتعامل مع مليارات المستخدمين وفرق هندسية ضخمة تقوم على خدمتها، مما جعل العقبة الكبرى هي الفرق الصغيرة التي تحتاج إلى حركات سريعة تعمل من أجل مشاريع ذكاء اصطناعي متقدمة.

وفي تقرير نشرته Business insider، تم التطرق إلى مثل هذه العقبة، وتم الاستناد إلى وثائق من داخل ميتا كشفت عن أن فريق Product and applied research بقيادة المدير التنفيذي السابق لـ GitHub نات فريدمان، شجع الموظفين على الابتعاد عن الأنظمة البطيئة لـ ميتا لصالح منصات مطورين أكثر سرعة وكفاءة مثل Vercel و GitHub.

المثير للانتباه هو أن vercel هي واحدة من أبرز المنصات المتخصصة في تطوير ونشر تطبيقات الويب والذكاء الاصطناعي، واستطاعت مؤخرا جمع 300 مليون دولار في جولة استثمارية ساهمت في رفع قيمتها السوقية إلى 9.3 مليار دولار، ولها قائمة عملاء ضخمة من أبرزهم: أدوبي، ونتفليكس، والآن تنضم إليها ميتا بكل ضخامتها، لكن الشئ الأكثر استحقاقا للتأمل هو أن الرئيس التنفيذي الجديد للذكاء الاصطناعي لشركة ميتا، ألكسندر وانغ، هو أحد المستثمرين في شركة vercel، وكذلك ناثانيال دوريف فريدمان.

لقد احتوى التقرير الذي تم الإشارة إليها سابقا في مجلة Business Insider على مذكرة داخلية تم إرسالها في أواخر سبتمبر 2025، اعترفت فيها رئيسة البنية التحتية في MSL، أبارنا راماني، بأن “أدوات ميتا تستغرق وقتا طويلا جدًا في نشر التغييرات” ووصفتها بأنها “غير مناسبة للأسلوب التي تريده البرمجة السريعة” والتي تعرف بــ “Vibe Coding”.

لقد فسرت رئيسة البنية التحتية في MSL النائج المترتبة على بطء أدوات ميتا بأن المهندسون يعتمدون على الذكاء الاصطناعي من أجل اقتراح تعليمات برمجية وتحسينها، وبينما تستغرق التحديثات في ميتا ساعات للنشر من الممكن أن تأخذعلى المنصات الخارجية دقائق معدودة.

وأوضحت المذكرة أن هناك خطة طموحة لدى ميتا لخفض أوقات النشر من 99 دقيقة إلى أقل من دقيقتين من خلال الاعتماد على استراتيجية مزدوجة تتمثل في الاعتماد الفوري على Vercel من أجل تجاوز العقبات الحالية وفي الوقت ذاته العمل على تطوير بديل داخلي يحمل الاسم الرمزي Nest، وهو الذي تم تخصيصه لتطبيقات مبنية على لغة الـ Type Script.