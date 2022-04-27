تقرير يكشف عن وجود خلل في”Android” يتسبب في نفاذ البطارية بسرعة

كمال بلهادي

كشف مختصين تقنيين عن وجود خلل في نظام android عبر خدمة رسائل جوجل، مما يجعل كاميرا الجهاز تعمل داخليًا، وهو الأمر الذي يتسبب في نفاد البطارية بسرعة.

تقرير يكشف عن وجود خلل في"Android" يتسبب في نفاذ البطارية بسرعة 6 27/4/2022 - 4:52 ص

وأكد موقع “9to5Google” المتخصص في الأمن السيبراني في تقرير إلى أنه بالنسبة لملايين مستخدمي هواتف أندرويد، أصبحت هذه المعركة أكثر صعوبة.

تقرير يكشف عن وجود خلل في"Android" يتسبب في نفاذ البطارية بسرعة 1 27/4/2022 - 4:52 ص

وأشار التقرير إلى وجود خلل برمجي في تطبيق Google Messages الشهير يتسبب في تشغيل تطبيق الكاميرا في الخلفية لعدة ساعات، وهو الأمر الذي يتسبب في نفاذ البطارية،

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وأوضح التقرير أن فريقًا من خبراء الموقع اكتشفوا المشكلة التي تؤدي إلى حدوث خلل في تشغيل الهاتف، وهو ما يؤدي بدوره إلى انخفاض كبير في عمر البطارية.

وفي إطار هذا السياق, قال التقرير أنه إذا لاحظ المستخدم أن عمر البطارية ليس كما كان من قبل ، فمن المحتمل أن خطأ البرنامج يؤثر على هاتف Android.

تقرير يكشف عن وجود خلل في"Android" يتسبب في نفاذ البطارية بسرعة 2 27/4/2022 - 4:52 ص

وكشف التقرير أيضًا أن تطبيق خدمة رسائل Google يُوفر وصولاً سريعًا إلى الكاميرا٬ بحيث يمكن للمستخدمين التقاط صورهم وإرسالها عبر خدمة “الدردشة” دون مغادرتم للتطبيق.

وأضاف التقرير أنه إذا قرر المستخدم رفض منح الإذن للوصول إلى تطبيق Google Messages Camera عند تثبيت التطبيق لأول مرة، فسيتمكن من تجاوز هذا الخطأ.

تقرير يكشف عن وجود خلل في"Android" يتسبب في نفاذ البطارية بسرعة 3 27/4/2022 - 4:52 ص

ولحسن الحظ، أكدت Google أنها حددت سبب خطأ استنزاف البطارية، وسيتم توفير خدمة إصلاح دائمة لمستخدمي Android حول العالم قريبًا.

كما أشار التقرير أيضًا إلى أن أحدث نسخة تجريبية من تطبيق “رسائل جوجل”، والتي تم إطلاقها في تاريخ 19 من شهر أبريل 2022، نجح في إصلاح مشكلة استنزاف البطارية.

تقرير يكشف عن وجود خلل في"Android" يتسبب في نفاذ البطارية بسرعة 4 27/4/2022 - 4:52 ص

وأضاف التقرير أيضًا أن بالنسبة للمستخدمين الذين لا يرغبون في تنزيل الإصدار التجريبي الذي يستخدم لاختبار أحدث الوظائف والميزات واكتشاف أي أخطاء محتملة قبل طرح البرنامج في جميع أنحاء العالم، سيحتاجون إلى الانتظار لفترة أطول قليلاً من الوقت.

تقرير يكشف عن وجود خلل في"Android" يتسبب في نفاذ البطارية بسرعة 5 27/4/2022 - 4:52 ص

وتابع التقرير أنه لمن لا يعرف هذه الميزة، فإن Google Messages هو تطبيق المراسلة الأصلي الموجود في جميع هواتف Android، ويمكن استخدامه لإرسال رسائل نصية، وكذلك ردود الرموز التعبيرية والصور ومقاطع الفيديو ،بالإضافة إلى مهام أخرى.وهو مُتاح للتنزيل من متجر Google Play.

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كمال بلهادي

كاتب ومدون جزائري٬ عملي الأساسي مختص في الكهرباء المعمارية وتركيب الأجهزة الإلكترونية٬ حاصل على شهادة تأهيل مهنية، أُجيد استخدام برامج المونتاج والفوتوشوب٬ مهتم بكل ما هو جديد في مجال التقنية بشكل عام٬ مثل أخبار الهواتف الذكية٬ الشركات الإلكترونية٬ التطبيقات٬ المواقع إلى غير ذلك٬ وأعمل على نقل المعلومات المفيدة للقارئ العربي من خلال موقع نجوم مصرية.



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