تقرير جديد يكشف أن آبل هي العلامة التجارية الأعلى قيمة في عام 2022

كمال بلهادي

تقرير جديد يضع شركة آبل في المركز الأول من حيث القيمة السوقية في العالم لسنة 2022.

تقرير جديد يكشف أن آبل هي العلامة التجارية الأعلى قيمة في عام 2022 2 28/1/2022 - 3:38 م

أكد تقرير جديد تم نشره مؤخراً عبر موقع” Brand Directory” أن علامة آبل التجارية هي الأعلى قيمة في العالم في عام 2022 حتى الآن.

وكشف هذا التقرير عن قائمة توضح العلامات التجارية الأعلى قيمة في العالم في سنة 2022، وجاءت شركة آبل في المرتبة الأولى في القائمة، وذلك بقيمة بلغت أكثر من 350 مليار دولار.

تقرير جديد يكشف أن آبل هي العلامة التجارية الأعلى قيمة في عام 2022 1 28/1/2022 - 3:38 م

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وشهدت القائمة إرتفاع في تقييم شركة آبل بنسبة 35% مقارنة بالسنة الماضية2021، ويعد هذا التقييم لعلامة آبل هو الأعلى للعلامات التجارية في العالم.

فيما شهدت شركة جوجل أيضاً نمواً بنسبة بلغت 38%، حيث وصلت إلى أكثر من 263 مليار دولار، بينما وصلت قيمة سامسونج السوقية إلى أكثر من 107 مليار دولار  في عام 2022  بزيادة بلغت نسبة 5% عن السنة الماضية.

وحلصت شركة أمازون على المركز الثاني و جاءت شركة مايكروسوفت في المرتبة الرابعة بينما حصلت  فيسبوك على المرتبة السابعة من القائمة.

وضمت قائمة موقع “Brand Directory” عشرة شركات على مستوى العالم، وتم تصنيفها بالترتيب على الشكل التالي:

  1. شركة آبل
  2. أمازون
  3. جوجل
  4. مايكروسوفت
  5. Walmart
  6.  سامسونج
  7. فيسبوك
  8. شركة ICBC
  9. Huawei
  10. Verizon

ويأتي هذا التصنيف، مع إرتفاع حدة المنافسة بين كبرى الشركات التجارية في العالم، خاصة مع ظهور شركات جديدة أخرى منافسة على نفس المجال، ما جعل هذا التقييم مهم لأي شركة من أجل التصدر  والرفع من قيمتها في السوقية في العالم.

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كمال بلهادي

محرر ومدون جزائري بموقع نجوم مصرية، متهم بمجال التقنية .


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