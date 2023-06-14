تقدم آبل لعملائها حماية محسّنة وتجربة آمنة: ميزات الأمان والخصوصية الجديدة في نظام iOS 17

في سعيها المستمر لتوفير أفضل مستويات الخصوصية والأمان لعملائها، تعلن شركة آبل عن ميزات جديدة ومبتكرة في نظام iOS 17 للهواتف الذكية من سلسلة آيفون، ستصبح هذه الميزات المهمة متاحة في التحديث القادم للنظام في فصل الخريف.

مشاركة آمنة لكلمات المرور:

يقدم نظام iOS 17 خاصية مشاركة كلمات المرور بشكل آمن ومحسّن وآمن، يُمكن لأعضاء المجموعة الموثوق بهم إضافة وتعديل كلمات المرور المشتركة، وتحديثها تلقائياً، ويتم تشفير جميع عمليات المشاركة باستخدام iCloud Keychain مما يضمن حماية شاملة وسرية تجاه كلمات المرور المشتركة.

إغلاق تلقائي لنوافذ التصفح:

تقدم آبل ميزة جديدة في Safari تتيح إغلاق نوافذ التصفح الخاصة عند استخدامها، مما يضمن عدم تعرض المستخدم للمخاطر الأمنية المحتملة، يمكن إلغاء القفل باستخدام ميزات التعرف على الوجه (Face ID) أو بصمة الإصبع (Touch ID) أو رمز المرور الخاص بالجهاز.

حماية روابط التتبع:

يضمن نظام iOS 17 حماية أفضل للمستخدمين من روابط التتبع غير المرغوب فيها في الرسائل والبريد الإلكتروني و Safari وتقوم آبل بإزالة معلومات التتبع من الروابط المشاركة، مما يحافظ على خصوصية المستخدم ويقلل من التجاوزات الإعلانية غير المرغوب فيها.

تحذيرات المحتوى الحساس:

تُعد تحذيرات المحتوى الحساس ميزة جديدة في نظام iOS 17، حيث ستظهر تلقائياً تحذيرات للمحتوى الذي قد يكون غير مناسب أو مزعج في تطبيقات مثل الرسائل و AirDrop و Face Time، تساعد هذه التحذيرات على حماية المستخدمين وتقليل وصولهم إلى محتوى غير مرغوب فيه.

وضع الحظر لحماية الجهاز من برامج التجسس:

يأتي نظام iOS 17 بميزة “وضع الحظر” التي تعمل على حماية الأجهزة من البرامج الضارة وبرامج التجسس، تقوم آبل بمراقبة سلوك التطبيقات وتحظر البرامج الضارة من الوصول إلى المعلومات الشخصية والحساسة، مما يعزز مستوى الأمان والخصوصية للمستخدم.

تتميز ميزات نظام iOS 17 بقوتها في حماية المستخدمين من التهديدات السيبرانية، ورغم إصدار النظام النهائي بعد، يترقب المستخدمون هذه الميزات المثيرة بشغف، حيث ستكون إضافة قوية ومفيدة لتجربتهم واستخدامهم لهواتف آيفون الخاصة بهم.