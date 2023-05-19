تقارير جديدة تكشف عن تطور مذهل في كاميرا هواتف آيفون 15.. تعرف على موعد طرحه

ينتظر الملايين من مستخدمي آيفون طرح الهاتف الجديد iphone 15 Pro، وآيفون 15 برو ماكس، الذي سيأتي بالعديد من المميزات الجديدة وغير المسبوقة، والذي من المقرر أن يطرح في الأسواق خلال العام الجاري، وقد كشف تقرير تم نشره مؤخرًا عن أن هناك تطور كبير ستشهده كاميرا أيفون المنتظر، حيث سيحمل كاميرا خلفية أساسية بدقة 48 ميجابكسل، وفقًا لما ذكره المحلل “جيف بو” التابع لمجموعة هايتونج الدولية للاستثمارات المالية.

حساس جديد بدقة 48 ميجابكسل

قدمت آبل العام الماضي كاميرا بدقة 48 ميجابكسل لأول مرة مع هواتف آيفون 14 برو وآيفون 14 برو ماكس، ليتمكن المستخدمون عن طريقها من التقاط صور عالية الدقة بصيغة RAW الخام، التي من شأنها أن تحافظ على كافة تفاصيل الصورة؛ ومن أجل إعطاء المزيد من المرونة عند التعديل عليها لاحقًا.

وذكر “بو” في مذكرة، بأن آبل سوف تستخدم حساسًا جديدًا في كاميراتها بدقة 48 ميجابكسل، يمكن بواسطته التقاط المزيد من الضوء؛ الذي يعمل بدوره على تحسين جودة الصور.

كاميرا مكبرة من نوع بيرسكوب

وقد أفاد المحلل Ming-Chi Kuo المختص بشؤون آبل، بأن هاتف آيفون 15 برو ماكس المقرر طرحه قريبًا، سيكون هو الإصدار الوحيد من سلسلة آيفون 15 الذي سيحمل كاميرا مكبرة من نوع بيرسكوب Periscope، التي تعمل على تحسين قدرات الهاتف في القيام بعمل التكبير البصري.

وتعتمد عدسة كاميرا البيرسكوب المكبرة تلك، على منشور زجاجي يقوم بعكس الضوء الساقط عليها إلى عدسات داخلية متعددة بزاوية 90 درجة ثم إلى مستشعر الكاميرا، وربما يسمح لطول عدسة كاميرا البيرسكوب أن يكون أطول بكثير من عدسة الـ”Telephoto” الموجودة في هواتف آيفون حاليًا، وهو الأمر الذي ينتج عنه تكبير بصري أفضل من سابقه بكثير، حيث سيمح إلى عمل التكبير حتى 6 مرات، مقارنة بالوضع الموجود حاليًا على هواتف آيفون 14 برو وآيفون 14 برو ماكس، والذي يصل تكبيرها البصري إلى 3 مرات فقط.

حساسات جديدة من صناعة سوني

وقد أشارت تقارير أخرى من صحيفة Nikkei Asia اليابانية، إلى أن آبل ستعتمد على حساسات جديدة لكاميرا هواتف آيفون 15 من صناعة شركة سوني، ويمكن لتلك الحساسات أن تلتقط صور “بورتريه” بشكل أفضل في أي ظروف إضاءة، مع قدرتها على مضاعفة التشبع دخل كل بيكسل، ليتم التقاط المزيد من الضوء وضبط الترعيض في الصورة.

موعد طرح هاتف iphone 15 Pro

يتوقع “بو” استنادًا إلى مجموعة من تحليلات سلاسل التوريد الخاصة بآبل، بأن هناك بعض المشكلات الإنتاجية المتعلقة بحساس الكاميرا الجديد، ربما تسبب تأخير إنتاج هواتف iphone 15 Pro، وآيفون 15 برو بلس، إلا أن آبل تحاول المحافظة على موعد الإطلاق المعتاد لها كل عام، وهو شهر سبتمبر من العام الجاري.