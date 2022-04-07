تقارير تكشف مواصفات تشكيلة هواتف Reno 8 القادمة من اوبو

كشف تقارير منشورة أن شركة “اوبو” تستعد لاطلاق سلسلة هواتفها الجديد في الأسواق والتي تحمل اسم ” Reno 8″، ويندرج تحت سلسلة الفئة المتوسطة الشهيرة، حيث تستعد الشركة لاطلاق الهواتف الجديدة بتصميم محسن وشاشة مسطحة يحاكي هاتف OnePlus 10 Pro.

مواصفات هواتف Reno 8 الجديدة

والآن سنوضح لكم مواصفات هواتف Reno 8 الجديدة، التي سيتم طرحها في الاسواق قي وقتا لاحق:

الهاتف به بشاشة من نوع OLED، يبلغ قياسها 6.55 بوصة، وبدقة 1.080 × 2.400 بكسل، وأقرب إلى تصميم هاتف Reno6 Pro.

به معدل تحديث أعلى يبلغ 120 هرتز.

الهاتق سيحتوي على كاميرا خلفية رباعية، تضم مستشعر سوني IMX766، بدقة 50 ميجابيكسل، والذي يقدمه هاتف Reno7 Pro والعديد من أجهزة Oppo الأخرى.

كاميرا أمامية في أعلى الزاوية اليسرى للشاشة، مثل أغلب الهواتف الذكية التابعة لسلسلة رينو الشهيرة.

به كاميرا خلفية رباعية العدسة، ضمن جزيرة كاميرا مربعة الشكل تحاكي تصميم هاتف شركة وان بلس الرائد OnePlus 10 Pro.

تصميم مميز ذي حواف رفيعة، وجزيرة كاميرا ضخمة بارزة على ظهر الجهاز، مماثلة لهواتف Poco M-series الحديثة.

سعر هواتف Reno 8 الجديدة

حتى الآن لم يتحدد السعر الرسمي لسلسلة هواتف Reno 8 الجديدة التي من المتوقع أن تحتل قائمة الأكثر مبيعا، كما لم تعلن شركة اوبو عن موعد اطلاق الهواتف الجديدة بشكل رسمي، وسط توقعات بأن يكون السعر مناسب إلى حدا كبير الفئة المتوسطة علاوة على مميزات الهاتف الرائعة.