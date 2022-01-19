كيفية تفعيل خدمة واتساب بدون إنترنت والتخلص نهائيًا من إزعاج المحتالين

بدأ تطبيق واتساب الشهير للتراسل الفوري في تفعيل عدد من الإضافات القوية والرائعة التي أطلقها الفترة الأخيرة وإتاحتها لملايين المستخدمين في كل مكان، والتي كان من أبرزها تفعيل التطبيق وتشغيله بدون الحاجة إلى إنترنت، بجانب ربطه مع 4 أجهزة أخرى في وقت واحد، بالإضافة إلى السماح لربط حسابك بجهاز ثانٍ مثل الكمبيوتر، وهو ما يوفر حلاً سحريًا لتمكين المستخدمين من فتح حساباتهم على جهاز آخر والاستمرار في استخدام الخدمة مع بقاء الهاتف الذكي المسجل عليه الحساب متصلاً بالإنترنت، حتى يتمكنوا من إجراء أي محادثة على الأجهزة المرتبطة بالجهاز الأساسي، مع إمكانية حماية الحساب أيضًا من إزعاج المتطفلين، وهو ما نوضحه لكم خلال السطور التالية:

كيفية تشغيل واتساب بدون انترنت

فتح تطبيق واتساب على هاتفك.

أو تحميله وتثبيته في عدم وجوده.

مع تشغيل التطبيق على موبايلك.

ثم الدخول إلى الإعدادات.

ثم الضغط على خيار الأجهزة المرتبطة.

ثم الضغط على خيار استخدام واتساب على أجهزة أخرى.

وفور تفعيلك الخطوات السابق، ستتمكن من استخدام حسابك على ما يصل إلى 4 أجهزة أخرى دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.

وكيفية الحماية من المزعجين

ومن ناحية اخرى، يبحث ملايين المستخدمين من البحث عن وسيلة تُمكنهم من الحماية من إزعاج المتطفلين والمزعجين والمحتالين الذين كثروا ونشطوا خلال الفترة الأخيرة، وكذلك الحماية من محاولاتهم المتكررة لاختراق الحساب وسرقة البيانات والمعلومات الحساسة، لذا نشر بعض الخبراء والتقارير بعض النصائح للوقاية من هؤلاء، تتمثل في:

تفعيل خدمة واتساب للتحقق من هوية المتصل عبر طلب تقديم رمز التحقق PIN عندما تريد التسجيل في التطبيق، وإدخال رمز التسجيل المكون من 6 أرقام. كذلك تسجيل عنوان بريدك الإلكتروني، للمساعدة في في استعادة الحساب في أي وقت. تفعيل وضع التحقق بخطوتين من خلال الإعدادات في التطبيق ثم الحساب. يجب ألا يكون رمز التحقق سهلاً مثل رقم هاتفك أو تاريخ ميلادك. عدم الضغط على روابط أو الرد على رقم غير مسجل عندك في جهات الاتصال.

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