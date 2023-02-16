تفعيل حساب تويتر برقم هاتف بريطاني بالخطوات

من الضروري جداً أن يكون لديك رقم هاتفك محمول على حساب تويتر الخاص بك إذا كنت تملك حساب تويتر، ففي بعض الأحيان لا يتم تفعيل تويتر عبر الإيميل فقط وبالتالي يجب عليك تدوين رقم الهاتف الخاص بك ضمن البيانات الخاصة بك على تويتر، خاصة إذا كنت أحد رواد تويتر وكنت تستخدمه بشكل أساسي على هاتفك المحمول.

رقم الهاتف المحمول من البيانات الضرورية التي يجب أن تكون موجودة ضمن معلومات على تويتر، والإيميل الخاص بك لا يكفي بالطبع إذا كنت تستخدم توتير وإذا كنت مهتماً باستخدام المنصة على هاتفك بشكل متواصل.

في الكثير من الأحيان لا يرغب المستخدمين في تدوين أرقام الهواتف الخاصة بهم على تويتر، وبالتالي يرغبون في استخدام أرقام مختلفة لأسباب كثيرة، ربما لا يرغب المستخدم في أن يتعرف الأشخاص الآخرين على رقم هاتفه المحمول، عندما يبحث عنه المستخدمين الآخرين على تويتر، لذلك الحل الأفضل والمناسب استخدام رقم هاتف مختلف تماماً على تويتر، وبالتالي عندما يبحث المستخدمين الآخرين عن رقم هاتفك على تويتر لن يجدوا الرقم الأساسي الخاص بك ضمن معلوماتك على تويتر.

الكثير من المستخدمين يرغبون في استخدام أرقام دولية وتدوينها على تويتر بدلاً من الأرقام المحلية الأساسية الخاصة بهم، فعلى سبيل المثال عندما لا ترغب في تدوين رقم هاتفك الذي يتبع للدولة المقيم بها ولتكن مصر، وترغب في استخدام رقم يتبع لدولة أخرى ولتكن المملكة المتحدة بحيث لا يتعرف الأشخاص الآخرين على رقم هاتفك، وعندما يقومون بالولوج إلى حسابك أو المعلومات التي يضمها حسابك سيجدون رقم هاتفك يتبع للمملكة المتحدة، وهنا تكمن المفاجأة.

تويتر تطبيق رائع ويعتبر واحداً أن أفضل منصات التواصل الاجتماعي وهناك الكثير من المستخدمين يهتمون باستخدام التطبيق بشكل أساسي بدلاً من شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى، والمعلومات الشخصية على تويتر تعتبر مهمة أيضا ولحسن الحظ يمكنك التلاعب بها بكل سهولة بحيث لا يتعرف المستخدمين الآخرين على المعلومات الشخصية الخاصة بك أبداً.

بالطبع يمكنك تفعيل حساب تويتر الخاص بك برقم بريطاني يتبع للمملكة المتحدة وهناك الكثير من المستخدمين الذين يرغبون في التمتع بهذه الخاصية على تويتر، والرائع في الأمر أنه يمكنك بكل سهولة القيام بذلك، بحيث يمكنك استبدال رقم هاتفك الحقيقي برقم هاتف يتبع لدولة أخرى، وستظن أن الأمر في غاية الصعوبة وقد لا يمكن تفعيل حسابك على تويتر برقم هاتف بريطاني، ولكن يمكنك القيام بذلك بكل سهولة في الواقع.

تفعيل تويتر برقم هاتف بريطاني

لحسن الحظ هناك طريقة سهلة ورائعة للغاية يمكنك من خلالها تفعيل رقم هاتف بريطاني على حسابك على تويتر، فإذا كنت ترغب في الاحتفاظ بخصوصيتك يمكنك بالتأكيد القيام بذلك، وإذا كنت ترغب في إبهار المستخدمين الآخرين بأنك تمتلك رقم هاتف بريطاني وربما قد تكون زرت المملكة المتحدة في وقت ما، وأصبح لديك رقم هاتف بريطاني خاص بك على تويتر، لذلك من خلال الخطوات التالية سنتعرف على كيفية تفعيل حسابك على تويتر برقم هاتف بريطاني.

الخطوة الأولى: في بداية الأمر يجب عليك أن تقوم بتحميل برنامج VPN على هاتفك، وهنا ننصحك باستخدام تطبيق “superVpn” ويمكنك تحميل التطبيق بكل سهولة، سواء من متجر جوجل بلاي إذا كنت تستخدم هاتف بعمل بنظام تشغيل أندرويد، أو من متجر آب ستور إذا كنت تستخدم هاتف يعمل بنظام تشغيل IOS.

تحميل تطبيق superVpn لهواتف الأندرويد من متجر جوجل بلاي من خلال الضغط على الرابط “هنا”

تحميل تطبيق superVpn لهواتف الآيفون من متجر آب ستور من خلال الضغط على الرابط “هنا”

الخطوة الثانية: بعد أن تقوم بتحميل تطبيق الـ VPN على هاتفك قم بفتحه وإكمال خطوات التسجيل، وبعدها قم باختيار الدولة وهي المملكة المتحدة.

الخطوة الثالثة: الآن قم بتحميل تطبيق الأرقام البريطانية من متجر التطبيقات على هاتفك أو من خلال البحث عنه على الإنترنت، وبعد أن تقوم بتحميل البرنامج وفتحه على هاتفك ستحصل على رقم هاتف بريطاني، وفي الوقت ذاته تأكد بالفعل من أن تطبيق الـ VPN يعمل على المملكة المتحدة.

الخطوة الرابعة: قم بالعودة إلى تطبيق تويتر وقم بتدوين رقم الهاتف البريطاني الذي حصلت عليه، والضغط على التالي بحيث يتم إرسال كود تفعيل الرقم على تويتر، وسيتم إرساله إلى تطبيق الأرقام البريطانية.

الخطوة الخامسة: قم بوضع كود التفعيل في الخانة المخصصة له على تويتر وبالتالي سيعمل معك تطبيق تويتر من خلال رقم هاتفك البريطاني الجديد.