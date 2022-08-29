كيفية تفعيل الوضع المظلم Dark Mode بـ فيسبوك للأندرويد والآيفون

هل ترغب في تفعيل الوضع المظلم Dark Mode بـ فيسبوك؟، يمكنك تفعيل تلك الميزة التي تُعد من أهم المزايا التي توفر للمستخدمين تغير واجهة فيسبوك من البيضاء إلى سوداء، والتي يطلق عليها اسم (الوضع الداكن أوDark Mode) أو المظلم، وقد يجد بعض المستخدمين أنه من الأسهل القراءة عبر ذلك النظام مما يقلل من إجهاد العين واستنزاف البطارية، ويتم ذلك من خلال اتباع عدد من الخطوات البسيطة التي نتناولها معكم خلال السطور التالية.

الوضع المظلم Dark Mode

حيث ذكر موقع toms guide أن شركة فيسبوك قامت باختبار ميزة الوضع الليل مع المستخدمين عبر المنصة كإصدار تجريبي طوال العام الماضي، ولذلك قامت الشركة بإطلاق هذه الخاصية الأن عبر منصة التواصل الاجتماعي الفيس بوك والتي يطلق عليها “الوضع المظلم Dark Mode”، والتي لاقت ترحيبًا كبيرًا من قبل عشرات الملايين من المستخدمين على غرار التطبيقات الأخرى.

كيفية تفعيل الوضع المظلم Dark Mode بـ فيسبوك للأندرويد

يمكنك الآن بكل سهولة تفعيل الوضع المظلم Dark Mode بـ فيسبوك للأندرويد وإتباع هذه الخطوات:

الدخول على منصة الفيسبوك عبر الهاتف.

الضغط على الخطوط الثلاثة الموجودة في أعلى الصفحة الرئيسية.

ثم اختيار قائمة الحساب والتمرير لأسفل واختيار “الاعدادات والخصوصية”.

بعد ذلك عليك يتم ظهور قائمة خيارات جديدة عليك اختيار “الوضع المظلم Dark Mode”.

ستظهر لك العديد من الخيارات في الوضع المظلم عليك اختيار “قيد التشغيل”.

الوضع الليلي للفيس بوك للايفون

الدخول على متجر تطبيقات Apple على هاتف الآيفون.

البحث عن Facebook وقم بتحديثه إلى أخر إصدار.

ثم الرجوع مرة أخري وفتح الفيسبوك على الآيفون.

اختيار الثلاث خطوط من أعلى الصفحة.

بعد ذلك عليك اختيار “الاعدادات والخصوصية”.

اختيار الوضع الليلي Dark Mode وذلك لتفعيله

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