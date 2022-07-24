تفعيل الواتساب بدون شريحة SIM بطريقة حصرية 2022

تفعيل الواتساب بدون شريحة ولكن ما هو تطبيق “واتساب” هو أفضل تطبيقات المراسلة وإجراء المكالمات الصوتية في النظامين الأندرويد والايفون ولكن لكي تحصل على استخدام التطبيق ومميزاته عليك أن تكون مالك لبطاقة SIM على هاتفك الخاص ولكن نحن في موقع نجوم مصرية نقدم الحلول الممكنة في تفعيل الواتس بدون شريحة SIM سنقوم بتوضيح الطريقتين في السطور القادمة.

تفعيل الواتساب بدون شريحة SIM

نوضح لكم طرق تفعيل التطبيق عبر خطوات بسيطة لكي تحصل على مميزات التطبيق لتتمكن من استخدامه وإجراء المكالمات وإرسال الرسائل دون أن تملك خط محمول وإليك الطرق:

تفعيل الواتساب بدون شريحة SIM عبر الخط الأرضي

نحتاج أولاً رقم هاتف أرضي

فتح تطبيق “واتساب”.

تحديد دولتك الاصلية.

أدخل رقم الهاتف الأرضي الخاص بك.

عليك الأنتظار حتى فشل عملية التحقق من الرسائل القصيرة، ومعدل وصولها 5 دقائق.

انقر على “اتصل بي”مكالمة صوتية.

قم بالرد على المكالمة إلى خط الهاتف الأرضي الخاص بك.

سجل رمز التحقق الذي سمعته عبر المكالمة.

قم بإدخال الرمز في التطبيق “واتساب” في المكان المخصص به.

الآن استخدام التطبيق بدون بطاقة “SIM” مفعل لديك دون تعقيد الأمور.

تفعيل الواتساب بدون شريحة SIM عبر تطبيق Text Now

الطريقة اعتمادها عبر تطبيق “Textnow”وهو يقدم رقم هاتف افتراضي وليكن من دولة أمريكا وتمكنك من استخدامه في تفعيل أي برنامج يحتاج لرقم هاتف أو شريحة في التطبيق مفيد جداً.

تنزيل البرنامج على هاتفك عبر البحث عنه في متجر جوجل بلاي. افتح التطبيق وقم بأخذ رقم وعليك تسجيله في ورقة أو هاتفك لعدم نسيانه. قم بفتح تطبيق واتساب وحدد دولتك الاصلية. اكتب الرقم الذي سجلته لك عبر تطبيق “Textnow”. سننتظر أيضا فشل إرسال الرسالة القصيرة ونقوم بإجراء مكالمة ولكن علينا في هذه اللحظة فتح التطبيق للرد على المكالمة لأخذ الرقم السري للتأكيد ونقوم بتسجيله في الواتساب. الآن تمتع بالتطبيق ومميزاته وإجراء المكالمات الصوتية وإرسال رسائل قصيرة.

خاتمة



الكثير منا يستخدم تطبيق الواتساب ولكن يجب على كل شخص عاقل أن يستخدمه في الخير، في أمور الشغل، في الانضمام لجروبات مفيدة مثل الجروبات الدينية والثقافية والتعليمية، وعليك الحذر من الجروبات التي تضر وتقوم بنشر معلومات زائفة وصور عارية.