تفاصيل وموعد اطلاق لعبة GTA 6 المنتظرة بشدة

أعلنت شركة روك ستار الشهيرة لتطوير الألعاب بشكل رسمي للمرة الأولى عن لعبة GTA 6 بعد طول انتظار وبعد ورود الكثير من الشائعات حول اللعبة “بسبب عدم إصدار بيانات رسمية عن اللعبة من قبل الشركة المطورة قبل الآن”.

وفجرت شركة روك ستار الشهيرة العديد من المفاجآت لمحبي وعشاق اللعبة الذين طال انتظارهم، لم تختلف اللعبة كثيرا عن ما ظهر في التسريبات ،ذلك أشعر الكثير من محبي اللعبة بالإحباط الشديد من تفاصيلها بسبب حرق جزء من اللعبة في التسريبات، يذكر أن شركة روك ستار استغرقت 12 عاما من العمل على هذه النسخة وتعد هذه النسخة السادسة من سلسلة لعبة سرقة السيارات الكبرى “gta” الذي صدرت النسخة الأولى منها عام 1993، وصدرت العديد من النسخ كانت أشهرها لعبة سان أندريس و”gta v” و “فايس سيتي” وغيرها، تركت تلك اللعبة بصمتها في الأجيال التي مارست اللعبة وتعلقوا بها.

اعلان اللعبة الترويجي:

نشرت شركة روك ستار المقطع الترويجي للعبة على منصتي يوتيوب وتويتر وحصد الفيديو اكثر من 115،000،000 مشاهدة في أقل من 24 ساعة من إطلاقه للمرة الأولى، ونرى في الفيديو الكثير من تفاصيل الأماكن والشخصيات التي ستكون في اللعبة، نلاحظ أن تفاصيل اللعبة باتت واقعية أكثر من أي نسخة أخرى ويقول المطورون الذين عملوا على تطوير هذه اللعبة بأن تفاصيل اللعبة ستكون بنفس الدقة التي ظهرت عليها في مقطع الفيديو، يظهر في اللعبة أيضا العديد من الحيوانات مثل طيور النورس والتماسيح والخيول وكذلك الكلاب والثعالب وبعض الحيوانات الشبيهة بالجرذان.

شخصيات اللعبة:

يظهر في المقطع الدعائي للعبة شخصيتان هما شخصية لوسيا، الفتاة الذي أطلق سراحها حديثا من السجن وشخصية أخرى لم يكشف عن اسمها وهي لشخص يشارك لوسيا في الجرائم التي تقوم بها في المدينة، تعد اللعبة نوعا ما متابعة للعبة “Vice city” بحسب ما كشفه المطورون.

موعد الاطلاق:

سيتم إطلاق اللعبة في عام 2025 ولم يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل حول هذا الأمر ولكن من المتوقع أن تضم اللعبة أكبر كمية ممكنة من التفاصيل في عالم الألعاب ونرى من خلال مقطع الفيديو إن اللعبة مليئة بالتفاصيل ويقال أيضا أن خريطة اللعبة شاسعة جدا حيث يستغرق اللاعب فترة من الزمن حتى يتمكن من التعرف على جميع الأماكن وحفظها، لم يتم الكشف عن قصة اللعبة بعد ومن الممكن متابعة موقع روكستار الرسمي للمزيد من التفاصيل المستقبلية.

يذكر أن اللعبة تتسم بالمعاصرة فاللعبة مزودة بالعديد من التفاصيل التي تشير إلى الحياة الحديثة التي بتنا نعيشها، يظهر في المقطع الدعائي للفيديو تطبيق شبيه بتطبيق إنستغرام تقوم فيه الشخصيات داخل اللعبة ببث مقاطع فيديو مباشرة، يذكر أن التسريبات التي تم نشرها من قبل كانت قد ألمحت بوجود شخصية أنثى في اللعبة كما تم الكشف عن بعض الأجزاء في اللعبة، تميز لعبة GTA 6 بوجود الكثير من التفاصيل كما تتميز بمستوى عالي من الجرافيك.

منصات الاطلاق: