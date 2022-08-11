تفاصيل هاتف Motorola Edge 30 Neo مواصفات عالية وسعر مناسب

استعدت شركة موتورولا الغنية عن التعريف خلال عام 2022، لإطلاق هاتفها الجديد المميز، والذي يتوقع خبراء التقنية أنه سوف يحقق نسبة عالية من المبيعات بسبب المواصفات والتقنيات الحديثة به، وكذلك لمناسبة سعره للعديد من الفئات سواء في السعودية أو في الدول الأخرى التي سوف يباع بها، وللتعرف بشيء من التفصيل على مزاياه ومواصفاته وسعره في الأسواق السعودية والمصرية، وكذلك سعره العالمي بالدولار الأمريكي تابع المقال.

مواصفات هاتف Motorola Edge 30 Neo

سنتعرف فيما يلي على أبرز مواصفات هاتف Motorola Edge 30 Neo:

البطارية سعة البطارية 5000 ملي أمبير.

نوعها ليثيوم بوليمر.

تدعم البطارية الشحن السريع. نظام الصوت يوجد منفذ سماعات للأذن.

يوجد مكبر صوت.

سماعات ستريو. الكاميرا كاميرا ثلاثية:

الأولى بدقة 50 ميجا بيكسل.

الثانية بدقة 8 ميجا بيكسل.

الثالثة بدقة 2 ميجا بيكسل.

كاميرا السيلفي وحيدة بدقة 16 ميجا بيكسل.

يوجد فلاش LED.

معدل تنشيط صورة 144 هرتز في الثانية. ذاكرة الموبايل الذاكرة العشوائية في الموبايل حجمها جيجابايت.

ذاكرة التخزين تبلغ 128 جيجابايت. المعالج المعالج ثماني النواة.

نوعه كوالكوم Snapdragon 8 .Gen 1

معالج الرسوميات Adreno 619. الشاشة نوعها OLED.

حجمها 6.6 بوصة.

1080 × 2400 بكسل. مواصفات أخرى لجوال Motorola Edge 30 Neo يتوافر باللونين الأبيض والرمادي.

وزن الهاتف 173 جرامًا.

واجهة زجاجية.

إطار الهاتف بلاستيكي.

ظهر الهاتف من البلاستيك.

فئة الحماية IP52 أبعاد هاتف Motorola Edge 30 Neo 160.9 × 74.5 × 8 مم (6.33 × 2.93 × 0.31 بوصة) الشبكات يدعم جميع الشبكات حتى الجيل الخامس 5G.

يدعم WIfi 6. كارت ميموري يوجد منفذ لكارت الميموري. اللمس المتعدد يدعم اللمس المتعدد. أجهزة الاستشعار مستشعر البصمة.

التسارع.

الدوران.

القرب.

البوصلة. دقة الفيديو [email protected] سعر هاتف Motorola Edge 30 Neo السعر بالدولار الأمريكي 250 دولارًا.

السعر في السعودية 940 ريالًا.

السعر في العراق 365000 دينار.

السعر في الهند 19400 روبية.

السعر في مصر 4500 جنيه.

أداء هاتف Motorola Edge 30 Neo في الألعاب

يعمل هاتف Motorola Edge 30 Neo بسلاسة وبدقة عالية عند تشغيل عدة تطبيقات في نفس الوقت، كما أن أداءه فائق في الألعاب، وذلك بسبب ذاكرة الوصول العشوائي، التي تم تجهيزه بها لكي يكون الاختيار الأمثل لعشاق الألعاب، وخاصة الألعاب الثقيلة.