تفاصيل هاتف Motorola Edge 30 Neo مواصفات عالية وسعر مناسب
استعدت شركة موتورولا الغنية عن التعريف خلال عام 2022، لإطلاق هاتفها الجديد المميز، والذي يتوقع خبراء التقنية أنه سوف يحقق نسبة عالية من المبيعات بسبب المواصفات والتقنيات الحديثة به، وكذلك لمناسبة سعره للعديد من الفئات سواء في السعودية أو في الدول الأخرى التي سوف يباع بها، وللتعرف بشيء من التفصيل على مزاياه ومواصفاته وسعره في الأسواق السعودية والمصرية، وكذلك سعره العالمي بالدولار الأمريكي تابع المقال.
مواصفات هاتف Motorola Edge 30 Neo
سنتعرف فيما يلي على أبرز مواصفات هاتف Motorola Edge 30 Neo:
|البطارية
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|نظام الصوت
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|الكاميرا
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|ذاكرة الموبايل
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|المعالج
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|الشاشة
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|مواصفات أخرى لجوال Motorola Edge 30 Neo
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|أبعاد هاتف Motorola Edge 30 Neo
|160.9 × 74.5 × 8 مم (6.33 × 2.93 × 0.31 بوصة)
|الشبكات
|يدعم جميع الشبكات حتى الجيل الخامس 5G.
يدعم WIfi 6.
|كارت ميموري
|يوجد منفذ لكارت الميموري.
|اللمس المتعدد
|يدعم اللمس المتعدد.
|أجهزة الاستشعار
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|دقة الفيديو
|[email protected]
|سعر هاتف Motorola Edge 30 Neo
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أداء هاتف Motorola Edge 30 Neo في الألعاب
يعمل هاتف Motorola Edge 30 Neo بسلاسة وبدقة عالية عند تشغيل عدة تطبيقات في نفس الوقت، كما أن أداءه فائق في الألعاب، وذلك بسبب ذاكرة الوصول العشوائي، التي تم تجهيزه بها لكي يكون الاختيار الأمثل لعشاق الألعاب، وخاصة الألعاب الثقيلة.