تفاصيل موعد إطلاق هاتف ايفون 14 المنتظر في السعودية والوطن العربي

موعد إصدار هاتف آيفون 14 بعد بضعة أشهر، يتوقع عشاق الهواتف الذكية إطلاق هاتف iPhone 14 Pro Max في مصر، والذي ينتظره آلاف الأشخاص حول العالم بفارغ الصبر، خاصةً بعد أن كشفت شركة Apple العالمية عن مواصفات الهاتف المنتظر، والتي ستتم تكلف أكثر من 20000 جنيه حتى الآن، لم يتم الإعلان عن موعد رسمي لإصدار iPhone 14 Pro max في مصر، لكن هناك أخبار متداولة تشير إلى أنه قد يصل إلى السوق بين أواخر سبتمبر وأوائل أكتوبر، بعد فترة وجيزة من الإطلاق الرسمي، وفقًا تكنولوجية عديدة، قال إنه سيكون متاحًا في الهند بحلول نهاية أكتوبر من العام المقبل.

سعر ومواصفات آيفون 14 برو max

من المتوقع أن تبدأ أسعار iPhone 14 Pro max في مصر من 20.000 جنيه تقريبًا، مع شبكات 4G و 5G، بالإضافة إلى 6 جيجا بايت من ذاكرة رام، وعدة نسخ داخلية أخرى، تتراوح بين 128 و 256 و 512 جيجا بايت من المرجح أن يشتمل iPhone المتوقع، الذي يعمل بنظام iOS v15، على بطارية بسعة 3687 مللي أمبير في الساعة، بالإضافة إلى معالج قوي توجد عدة كاميرات خلفية، بما في ذلك كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابكسل بفتحة عدسة 1.6، وأخرى بدقة 2.4 أمبير، كاميرا بزاوية عريضة ميجابكسل بفتحة عدسة وكاميرا تليفوتوغرافي بدقة 13 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 2.4.

شاشة هاتف آيفون 14 المنتظر

تبلغ دقة شاشة iPhone 14 Pro max دقة 1284 × 2778 بكسل، جنبًا إلى جنب مع ميزات مثل Wi-Fi وBluetooth، بينما يبلغ قياس الجهاز الذهبي والأزرق والفضي 160.8 × 78.1 × 7.4 ملم ؛ ويزن حوالي 228 جرامًا.

من بين المواصفات المختلفة لجهاز iPhone 14 Pro max، فهو يتميز بشاشة QHD + ملونة OLED بكثافة 460 بكسل في البوصة.

إصدارات آيفون 14

هذا العام، سيتم إلغاء العروض السنوية الأربعة للشركة (بدءًا من iPhone 12 و iPhone 13) حيث تطرح الشركة أربعة إصدارات من الهاتف، من iPhone Mini إلى iPhone Pro Max، بالإضافة إلى ثلاثة إصدارات على iPhone 11 الإصدار، ولكن سيتم إطلاق نسختين فقط على iPhone 14، والتي ستحذف النسخة المصغرة والنسخة العادية، وهما مفصلين هنا:

آيفون 14 برو آيفون 14 برو.

iPhone 14 Pro Max أو iPhone 14 Pro Max.