تفاصيل التحديث الجديد لترجمة جوجل.. أدوات جديدة ونقلة نوعية مميزة

أطلقت شركة جوجل تحديث تجريبي لتطبيقها الشهير “ترجمة جوجل” يتضمن أدوات جديدة تحدث نقلة نوعية في طريقة الترجمة والفهم. فبدلا من زر “اسأل عن متابعة”، أضافت الشركة زرين جديدين هما “افهم” و”اسأل”، لتوسيع إمكانيات التطبيق وجعله أكثر تفاعلاً مع المستخدم، زر “افهم” يتيح تفسيرا لغوياً عميقاً للنصوص المترجمة من خلال شرح القواعد النحوية والتراكيب اللغوية ومعاني الكلمات والتعابير الاصطلاحية، إضافة إلى تقديم ملاحظات ثقافية تشرح كيف تؤثر اللهجة أو الجنس أو مستوى اللباقة على الترجمة، هذه المزايا تجعل المستخدم لا يكتفي بفهم المعنى الحرفي، بل يدرك السياق الكامل للنص.

ميزة “أسال” الحديثة

أما زر “اسأل” يتيح للمستخدم التفاعل مباشرة مع الذكاء الاصطناعي لطلب ترجمة مخصصة تناسب الموقف أو الغرض المطلوب على سبيل المثال، يمكن للمستخدم أن يطلب ترجمة بنبرة رسمية أو ودية، أو الحصول على بدائل محلية للكلمات أو حتى تضمين مصطلحات محددة داخل الجملة.

وتعد هذه الخطوة نقلة نوعية تجعل التطبيق أكثر مرونة في تلبية الاحتياجات الفردية، وتحوله من أداة ترجمة بسيطة إلى مساعد لغوي ذكي يدرب المستخدم على استخدام اللغة بطرق متعددة ومناسبة لسياقات مختلفة.

تجربة تعلمية جديدة

شهد التطبيق أيضاً تحسينات بصرية على أجهزة أندرويد حيث أصبح النص المترجم يعرض بخط أكبر لتسهيل القراءة، خصوصاً للأشخاص ذوي ضعف البصر، وهي ميزة كانت موجودة سابقاً في نسخة iOS.

كما أضافت جوجل وضع “التدريب” لتعليم اللغات بطريقة تفاعلية، مع إمكانية اختيار اللغة والمستوى والمواضيع مثل المحادثات اليومية أو المهنية أو الثقافية، يتيح هذا الوضع الاستماع والممارسة العملية للغة مما يجعل “ترجمة جوجل” أداة تعليمية شاملة تجمع بين الترجمة والتعلم العملي في تطبيق واحد.