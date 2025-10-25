تغييرات مرتقبة في سلسلة Galaxy S26.. ما الذي تخطط له سامسونج؟

رغم أن سامسونج لم تُعلن بعد أي تفاصيل رسمية حول سلسلة هواتف Galaxy S26، فإن التقارير التقنية الأخيرة بدأت تتداول تسريبات مثيرة حول التغييرات المحتملة في تصميم الأجهزة الجديدة، وترتيب الطرازات، وتحديثات الأداء.

بحسب تسريبات نشرها عدد من المسربين المعروفين عبر مواقع متخصصة مثل SamMobile و GSMArena، قد تشهد السلسلة القادمة تعديلات على تشكيلتها المعتادة، حيث تُشير بعض التوقعات إلى أن الشركة تدرس إلغاء نسخة Plus أو Edge بسبب تفاوت المبيعات، والتركيز على الإصدارات الأساسية وUltra فقط. لكن حتى الآن، لا يوجد أي تأكيد رسمي من سامسونج حول هذا القرار.

تصميم وتطوير القلم الذكي

تشير التسريبات إلى أن Galaxy S26 Ultra قد يحصل على تحسينات جديدة في دعم قلم S Pen، تشمل توافقًا أفضل مع تقنية الشحن اللاسلكي Qi2. أما التصميم، فقد يتجه نحو تبني نمط الكاميرات العمودية المشابه لهواتف آيفون الأخيرة، إلا أن الصور المسربة غير نهائية وقد تتغير في النماذج الفعلية.

أداء وشاشة متطورة

وفقًا لتقارير مبكرة، قد تشهد النسخة الأساسية – والتي يُتوقع أن تحمل اسم S26 Pro – زيادة طفيفة في حجم الشاشة لتصل إلى 6.27 بوصة، مع اعتماد معالج من الجيل الأحدث من Snapdragon أو Exynos تبعًا للأسواق.

لكن هذه المعلومات تظل ضمن نطاق التوقعات إلى حين الإعلان الرسمي في حدث Galaxy Unpacked المقبل، المتوقع في مطلع عام 2026.

حتى الآن، تبقى كل الأنباء المتداولة حول سلسلة Galaxy S26 في إطار التسريبات غير المؤكدة، ويُنصح بانتظار التصريحات الرسمية من سامسونج قبل اعتماد أي من التفاصيل التقنية أو التصميمية المنتشرة.