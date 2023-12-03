تغييرات صناعية حاسمة: إغلاق مصنع Lisenko وتأثيراته على سوق HDD

تمثل شركة Lisenko، بمكانتها المرموقة في اليابان وبكادرها البشري الذي يفوق 25 ألف موظف، ركنًا أساسيًا في مجال صناعة الأجزاء الأساسية لمحركات الأقراص الصلبة، تأسست هذه الشركة في العام 1990، وكرست جهودها لإنتاج الأقراص الرقيقة، ومع ذلك، واجهت الشركة تحديات كبيرة بسبب التحولات الصناعية، مما أدى إلى قرار مؤسف بإغلاق مصنعها في تايوان وتسريح ما يصل إلى 600 موظف.

أزمة الصناعة: توقف الإنتاج وارتفاع الأسعار

في الآونة الأخيرة، أدى توقف الشركات الكبرى الموردة لمحركات الأقراص الصلبة عن الإنتاج إلى مخاوف من ارتفاع حاد في الأسعار، خاصة مع دخول العام 2024، يبرز هذا التوجه تحولاً كبيراً في سوق الأقراص الصلبة، حيث كان من المتوقع أن يشهد عام 2023 إطلاق محركات أقراص بسعة 30 تيرابايت، وهو طموح كانت تسعى لتحقيقه شركات مثل سيجيت وويسترن ديجيتال.

ابتكارات ويسترن ديجيتال في سوق HDD

من جهة أخرى، أعلنت ويسترن ديجيتال عن تقدمها في هذا المجال بإطلاقها لمحركات الأقراص الصلبة سلسلة CMR، التي تتميز بسعة 24 تيرابايت، يعد هذا الإنجاز خطوة مهمة، حيث يجمع بين التقنية العالية والأداء الموثوق به، ويعكس التزام الشركة بتلبية احتياجات مراكز البيانات والقطاعات التجارية والحوسبة الفائقة.