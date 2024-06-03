أعلن فريق Bloober أن النسخة الجديدة من لعبة Silent Hill 2 لن تشهد تعديلات كبيرة على القصة الأصلية، رغم مرور وقت طويل منذ إطلاق اللعبة الأولى، ومع ذلك، فإن أسلوب اللعب سيشهد تغييرات جوهرية، حيث يعد المطورون بإضفاء طابع أكثر طموحًا على اللعبة مع تقديم تحسينات كبيرة.

تغييرات جذرية في أسلوب لعب Silent Hill 2: فريق Bloober يكشف التفاصيل!

في إعلان مشترك مع الناشر Konami على مدونة PlayStation، كشف فريق Bloober Team عن تفاصيل جديدة حول اللعبة، أبرز هذه التغييرات تتعلق بأسلوب القتال، حيث سيتمتع بطل اللعبة جيمس بمهارات وحركات قتالية موسعة، رغم أنه لا يزال يتمتع بمهارات محدودة.

وأشار المدير الإبداعي ماتيوس لينارت إلى أن القتال في الإصدار الجديد سيتيح مجموعة واسعة من الأساليب، مما يعزز تجربة اللاعب ويجعله يشعر وكأنه رجل عادي لكنه قادر على تنفيذ حركات قتالية متنوعة.

وستشهد النسخة الجديدة تحسينات في هجمات الأعداء ورسومهم المتحركة، مما سيجعل المواجهات أكثر تحدي وتنوع، الأعداء سيظهرون بحركات وهجمات جديدة، مما سيجعلهم أقل قابلية للتوقع وأكثر تميز في المواجهات.

لم تتوقف التحسينات عند هذا الحد، بل شملت أيضًا الألغاز التي تمثل جزء أساسي من تجربة Silent Hill 2، وسيواجه اللاعبون ألغاز جديدة عن النسخة الأصلية، حيث يسعى فريق Bloober للحفاظ على جوهر اللعبة الأصلي مع إضافة لمسات جديدة تثير الحماس والتحدي.

من المقرر إصدار Silent Hill 2 في 8 أكتوبر المقبل على منصات PS5 والكمبيوتر الشخصي، وسط توقعات كبيرة من عشاق اللعبة لتجربة النسخة المحسنة.

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