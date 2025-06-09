العملاق الكوري سامسونج يفاجئ عشّاقه بتغييرات ثورية في هواتف Galaxy S26 المرتقبة وتقنيات فريدة من نوعها

يبدو أن هواتف سامسونج المنتظرة Galaxy S26 سوف تشهد تغيرات مفاجئة، وخاصةً في مجال الذكاء الإصطناعي، حيث ستحصل هذه الهواتف على مساعد الذكاء الأصطناعي بربليكستي كمساعد افتراضي، ووفق التقارير الواردة حتى الآن، فإن سامسونج تقوم الآن بإجراء محادثات لدمج تقنيات بحث جديدة مدعومة بالذكاء الإصطناعي، وذلك مع تقليل اعتماد سلسلة جلاكسي إس 26 على نظام جوجل”جيميني”.

مفاجآت سامسونج بهواتف Galaxy S26

وبهذا فإن اعتماد سامسونج على بربليكستي يمثل الصفقة الأكبر لها منذ نشأتها، حيث تدرس سامسونج وبربليكستي الآن دمج البحث المدعوم بالذكاء الإصطناعي بمتصفح الويب الخاص بشركة سامسونج، كما سيتم دمج تقنية بربليكستي بمساعد سامسونج الصوتي الحالي.

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وسوف يتم الإعلان عن الشراكة بين بربليكستي وسامسونج في بداية عام 2026 مع إطلاق سلسلة هواتف Galaxy S26، وبهذا فإن سامسونج ستقوم بتوفير مرونة وميزات أكبر بعروض الذكاء الإصطناعي، وأشارت بعض التقارير إلى أن الشركتين سيطوران نظام تشغيل جديد تم تحسينه بالذكاء الإصطاعي.