تغيرات كبري في محرك بحث جوجل.. تفاصيل مثيرة

آياتي خيري

تواجه شركة جوجل تدقيق حاد من الاتحاد الأوروبي بعد اتهامها بانتهاك قانون الأسواق الرقمية (DMA)، الذي يهدف لضمان المنافسة العادلة بين الشركات الرقمية الكبرى، وبدأت الجهات التنظيمية الأوروبية تحقيقاً في مارس 2025 ضد Google Search وGoogle Play Store، بسبب مزاعم تفضيلها لخدماتها الخاصة في نتائج البحث، ومنعها للمطورين من الترويج لبدائل خارجية، ما قد يعرضها لغرامات بمليارات الدولارات.

خطة جوجل الجديدة

بحسب تقرير لوكالة رويترز، تفكر جوجل في تعديل طريقة عرض نتائج البحث لتفادي تلك العقوبات، من خلال منح “خدمات البحث العمودية” (VSS) – مثل مواقع حجز الفنادق أو الرحلات – فرصة متكافئة في الظهور وفق معايير موضوعية غير تميزية، وتخطط الشركة لإتاحة صناديق مخصصة لكل خدمة، تعرض فيها نتائج من قاعدة بياناتها الخاصة، إلى جانب صناديق مماثلة لخدمات جوجل، مع اعتماد معايير عرض شفافة وغير متحيزة لتحديد ترتيبها في الصفحة، وهذه الخطوة ستضمن العدالة في إبراز النتائج، مع مراعاة مدى صلتها بعبارة البحث.

مقترحات لتسوية الأزمة

ولتفادي تلك الغرامات اقترحت جوجل تعديل طريقة عرض النتائج بحيث تمنح “خدمات البحث العمودية” (VSS) مساحة متساوية داخل نتائج البحث من خلال صناديق مخصصة لعرض بياناتها بجانب صناديق مشابهة لخدمات جوجل.

وأكدت أن عرض النتائج سيتم وفق معايير موضوعية وغير متحيزة، مع إتاحة ظهور شركات الطيران وتأجير السيارات حسب صلتها بعبارة البحث، ورغم أن الشركة لم تصدر بياناً رسمياً حتى الآن، فإن مراقبين يرون أن هذه الخطوة تمثل محاولة لتجنب مصير آبل التي اضطرت لتغيير سياساتها بعد تدخل الاتحاد الأوروبي، وتبدو جوجل اليوم مستعدة لإعادة صياغة أحد أهم أنظمتها الأساسية حفاظاً على مكانتها في السوق الأوروبية.

عن الكاتب:
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


