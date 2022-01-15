ذخيرة وأسلحة حديثة.. تغيرات جذرية في تحديث لعبة ببجي الأخير ومميزات جديدة تعلنها شركة Krafton

أعلنت شركة Krafton عن تحديث جديد خاص بـ لعبة ببجي موبايل وذلك لهواتف الأندرويد وآيفون، ويمكن لجميع المستخدمين تنزيل تحديث لعبة ببجي الأخير من خلال الدخول إلى المتاجر الرسمية “آب ستوري أو جوجل بلاي”، على حسب نوع الهاتف الذي يستعمله المستخدم.

تحديث لعبة ببجي الأخير

ويحمل تحديث ببجي الأخير العديد من المميزات الهامة، ومنها وجود تغيرات جديدة للجزيرة عقب انصهار الجليد نتيجة ثوران البركان، كما تم تغير خريطة Livik بالكامل، كما أن لاعبي New State سيحصلون على ذخيرة 5.7 ملم، هذا بالإضافة إلى وجود تحسينات جديدة في السلاح.

كما يوجد في تحديث لعبة ببجي الأخير وضع جديد حمل اسم BR: Extreme والذي سيضم 64 لاعب، وسوف يبدأ اللاعبون برصيد 300 للطائرة بدون طيار بجانب قنبلة دخان وسلاح P1911، بالإضافة إلى عدادات أخرى كتعزيز للمعركة تم شحنها بالكامل، والمباراة مدتها 20 دقيقة.

كما تم في التحديث الأخير للعبة ببجي تغيير واجهة المستخدم بالكامل، لتكون أسهل في الإستخدام وأكثر وضوحاً، مع تغيير الوضع الكلاسيكي، وإمكانية استبدال العملة المعدنية المنهوبة مع بعض عناصر التوريد.

الأسلحة الجديدة في لعبة ببجي

وشمل تحديث لعبة ببجي أسلحة جديدة، مثل المدفع الرشاش P90 (SMG)، والذي تم تخصيص ذخيرة جديدة له، كما تم تحسين انتشار الرصاصات التي تخرج من المسدسات والبنادق حال إطلاقها بالهواء، كما أتاح التحديث الجديد وضع يسمح لبعض اللاعبين باستدعاء الزملاء المهزومين بعد خروجهم نتيجة الهزيمة.

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