تعيين أول وزير للذكاء الاصطناعي في العالم في هذه الدولة

في خطوة قد تُشكّل سابقةً لدول أخرى، أطلقت ألبانيا ثورةً في مجال الذكاء الاصطناعي في الحكومة، بتعيين دييلا، أول وزيرٍ مُعتمدٍ على الذكاء الاصطناعي في العالم، للإشراف على المشتريات العامة، وصرح رئيس الوزراء إيدي راما بأن دييلا، التي تعني “الشمس”، ستضمن إدارةً عامةً شفافةً تمامًا وخاليةً من الفساد في الحكومة الجديدة التي شكّلها لولايته الرابعة.

ألبانيا تُعيّن وزيرًا مُدعّمًا بالذكاء الاصطناعي

قدّم راما، الفائز في انتخابات مايو، أعضاء حكومته الجدد في اجتماع للحزب الاشتراكي، بمن فيهم الوزير الافتراضي دييلا، يُكلّف دييلا باتخاذ القرارات المتعلقة بجميع المشتريات العامة، وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان إدارة الأموال العامة بشفافية وبعيدة عن الفساد.

صُممت دييلا، التي تعمل كمساعدة افتراضية منذ يناير، لتشبه امرأة ترتدي زيًا ألبانيًا تقليديًا، في ذلك الوقت، سهّلت دييلا وصول المواطنين إلى الوثائق والخدمات عبر منصة “ألبانيا الإلكترونية” الرسمية، ووفقًا للسجلات الرسمية، أنشأت المساعدة الافتراضية منذ ذلك الحين 36,600 وثيقة رقمية وقدّمت ما يقرب من 1000 خدمة.

يستعد رئيس الوزراء إيدي راما لعرض حكومته الجديدة على البرلمان، بالنسبة لهذه الدولة البلقانية، التي يبلغ عدد سكانها 2.8 مليون نسمة، تُعدّ مكافحة الفساد وضمان الشفافية في الإدارة العامة معيارين أساسيين لعضوية الاتحاد الأوروبي.

يهدف راما إلى انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام ٢٠٣٠، ولطالما نوقشت فكرة تحصين الذكاء الاصطناعي ضد الضغوط السياسية ومخاطر الفساد، وكانت ألبانيا من أوائل الدول التي اتخذت خطوات ملموسة نحو تحقيق هذه الفكرة.