تعملها ازاي| كيفية استخدام ميزة واتساب الجديدة الخاصة بإنشاء الملصقات من الصور الخاصة

واصل تطبيق واتساب للمراسلات الفورية إبداعاته بإطلاق ميزة جديدة للمستخدمين تتيح لهم إنشاء الملصقات من الصور الخاصة ثم مشاركتها في الرسائل أثناء الدردشات، وخلال السطور التالية نعرض لمتابعينا في موقع نجوم مصرية كيفة استخدام الأداة الجديدة التي أتاحها الواتساب لصنع الملصقات.

كيف تصنع ملصقات على واتساب من صورك الخاصة

ولمعرفة كيفية عمل ملصق من صوك الخاصة قم باتباع الخطوات التالية.

قم بالضغط على صندوق الملصقات بالدردشات.

قم بالضغط على أيقونة +.

قم باختيار صور من الصور المتواجدة على هاتفك.

قم بتحريرها بواسطة الخيارات الموجودة بالأداة.

قم بتحديد العنصر أو الشخص المطلوب بالملصق مع إزالة الخلفية.

يمكنك أيضاً إضافة نص أو إضافة بعض الرسومات التعبيرية.

عقب الإنتهاء من إنشاء الملصق قم بإرساله إلى الشخص الذي تريده.

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كما يمكن الإحتفاظ بالملصق الذي تم إنشاءه وذلك لإرساله في وقت لاحق دون إجراء تعديلات عليه، كما يمكن تعديل الملصق الذي تم عمله في وقت سابق، وذلك عبر فتح صندوق الملصقات، والضغط بشكل مطول على الملصق الذي تريد تغييره، ثم اختيار تحرير الملصق وإجراء التعديلات اللازمة عليه.

وبعد إطلاق واتساب لميزة إنشاء الملصقات، فإن المستخدمين ليسوا بحاجة الآن للجوء إلى تطبيقات خارجية من أجل صناعة الملصقات، كما أن ميزة إنشاء الملصقات وتعديلها متاحة بهواتف آيفون العاملة بنظام التشغيل iOS 17 والنظام الأحدث، وسوف تتاح في وقت لاحق قريباً على الأجهزة العاملة بنظام الأندرويد.