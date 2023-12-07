تعملها ازاي| خطوات إرسال صور وفيديوهات بالجودة الأصلية على WhatsApp

قام تطبيق المراسلات الفورية واتساب مؤخراً بإتاحة ميزة وخيار جديد لمستخدمي هواتف آيفون، ويسمح الخيار الجديد لمستخدمي أنظمة آي أو إس بإرسال ومشاركة مقاطع فيديو وصور بجودتها الأصلية دون أي ضغط لها، وجاء هذا الخيار الجديد بعد أن كان بإمكان المستخدمين إرسال وسائط بدقة HD، وبالرغم من أن خيار واتساب الجديد يعد تحسناً كبيراً لمعالجة القيود التي كانت مفروضة على مشاركة الفيديوهات والصور، إلا أن التطبيق ما زال يتضمن الضغط، ولكن يوجد طريقة للتغلب على هذا الأمر.

تعملها ازاي على واتساب| خطوات إرسال صور وفيديوهات بالجودة الأصلية على WhatsApp

كيفية استخدام ميزة واتساب الجديدة

حيث تعمل ميزة WhatsApp الجديدة على تجنب عملية الضغط، وذلك من خلال السماح بمشاركة الوسائط كملفات، وذلك للحفاظ على الجودة الأصلية لها، وسيتم طرح هذه الميزة خلال الأسابيع المقبلة، مع العلم أن الميزة متاحة الآن لمستخدمي الإصدار التجريبي، وللتمتع بها يرجى تحميل أحدث إصدار لتطبيق واتساب.

اقرأ أيضاً:

وحول كيفية إرسال صور وفيديوهات بالجودة الأصلية على تطبيق واتساب، عليك باتباع الخطوات الآتية.

ابدأ محادثة جديدة على واتساب.

اضغط على + يسار حقل إدخال النص.

اضغط على مستند.

اختر الوسائط التي تريد مشاركتها.

قم بالتأكيد والضغط على السهم الأزرق.

مع العلم أن الحد الأقصى لإرسال وسائط هو 2 جيجا بايت، وذلك للملفات التي يمكن إرسالها بواسطة استخدام هذه الميزة، كما أنه عند إرسال الملفات لا تظهر معاينة لها في قائمة الدردشة، ولكن من الممكن النقر عليها لعرضها، والميزة متاحة لمستخدمي آيفون، وفي وقت لاحق سيتم إتاحتها لمستخدمي الأندرويد.