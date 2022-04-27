تعملها ازاي .. خطوات إلغاء ربط حساب واتس اب من الأجهزة المتعددة

في الآونة الأخيرة قام تطبيق المراسلة الشهير واتس اب من طرح ميزته الجديدة التي تتيح لمستخدمي التطبيق الوصول إلى النظام الأساسي لتطبيق المراسلة واتس اب على الأجهزة المتعددة، بالرغم من عدم وجود اتصال على الجهاز الأساسي، حيث يمكن لمستخدمي الواتس اب ربط حسابهم الشخصي للتطبيق بعدد من الأجهزة المتعددة، تصل إلى 4 أجهزة، كما يمكنك إلغاء ربط حساب واتس اب من الأجهزة المتعددة بسهولة وبخطوات بسيطة، وهذا ما نستعرضه في السطور المقبلة.

ربط حساب واتس اب بالأجهزة المتعددة

منذ أن تم إطلاق ميزة ربط حساب واتس اب بالعديد من الأجهزة التي قد تصل إلى أربعة أجهزة، فقد أضافت منصة واتس اب التابعة لشركة فيس بوك عدد من التحديثات والتحسينات الجديدة على تطبيق المراسلة واتساب، والتي تجعل التطبيق أكثر سهولة وسلاسة للمستخدمين.

تجدر الإشارة إلى أن عدد من مستخدمي واتس اب اشتكى من المشكلات التي يواجهونها بشأن مزامنة البيانات بين الأجهزة المربوط بها حساب واتساب، ولهذا فقد قدم تطبيق واتس اب الإصلاحات الخاصة بهذا منذ بضعة أشهر لمعالجة الأمر.

كما أوضح التطبيق أنه في حالة مواجهة المستخدم لتلك المشكلة مرة أخرى، فسوف يعمل النظام فورًا على تسجيل الخروج من الأجهزة كواحدة من الإجراءات الوقائية.

خطوات إلغاء ربط حساب واتس اب بالأجهزة المتعددة

يتم إلغاء ربط حسابك الشخصي الخاص بالواتس اب من الأجهزة المتعددة من الأيفون أو الأندرويد من خلال اتباع الخطوات التالية:

إلغاء ربط واتس اب بالأجهزة المرتبطة من الأندرويد

فتح تطبيق واتس اب.

النقر على زر رمز الثلاثة نقاط الموجود بأعلى يمين الشاشة.

اضغط على الأجهزة المرتبطة.

تظهر لك الأجهزة المربوط بها حسابك.

انقر على الأجهزة التي ترغب بتسجيل الخروج منها ثم انقر على تسجيل الخروج.

إلغاء ربط واتساب بالأجهزة المرتبطة من الايفون