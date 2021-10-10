تعلم لغة البرمجة .. وما هي اسهل لغة يمكنك تعلمها اولا؟

تعلم لغة البرمجة سواء كنت تتطلع إلى بدء البرمجة كهواية أو مهنة جديدة أو لمجرد تعزيز دورك الحالي، فإن أول شيء عليك القيام به هو تحديد لغة البرمجة التي تريد أن تبدأ بها.

حتى يتمكن الأشخاص الذين يرغبون في المضي قدمًا في تعلم لغة البرمجة، يجب أن يمتلكوا المهارة اللازمة في استخدام لغة البرمجة والمعرفة الكافية بها حتى يتمكنوا من تحقيق الغرض الكامل من استخدامها.

إختيار لغة البرمجة

سنتعرف علي بعض لغات البرمجة التي يمكنك الإختيار من بينها:

لغة البرمجة بايثون

يوصى دائمًا باستخدام بايثون إذا كنت تبحث عن لغة برمجة سهلة وممتعة لتتعلمها أولاً، وهي سهلة الفهم للأشخاص الجدد في البرمجة ويتيح لك ذلك الحصول على معرفة أساسية بممارسات الترميز دون الحاجة إلى الأستحواذ على التفاصيل الصغيرة التي غالبًا ما تكون مهمة في اللغات الأخرى.

لغة البرمجة سي#

هي واحدة من أكثر اللغات صعوبة في التعلم، إلا أنها لا تزال لغة أولى ممتازة لأن معظم لغات البرمجة يتم تنفيذها فيها، وتم تطويرها من قِبل شركة ميكروسوفت ليتم استخدامها على إطار العمل (.NET platform) ، وتم إطلاقها رسميًا في عام 2012 وتم تصميم هذه اللغة بواسطة Anders Hejlsberg للعمل على أنظمة التشغيل الرئيسية لمايكروسوفت.

لغة البرمجة جافا

جافا هي لغة برمجة ممتازة ومطلوبة بشدة، لقد تم إنشاؤه في إطار فرضية “اكتب مرة واحدة وتشغيل في أي مكان”، مما يعني أنه يمكن كتابتها على أي جهاز والعمل عبر الأنظمة الأساسية.

هذا يجعلها واحدة من أكثر المهارات المرغوبة (وهذا يعني بأجر مرتفع) لذلك إذا كنت تتطلع إلى تعلم لغة البرمجة جافا سوف توفر لك مهنة رائعة.

بالإضافة إلى ذلك غالبًا ما تُستخدم جافا لتطوير تطبيقات أندرويد و آي أو إس، لأنها أساس نظام التشغيل أندرويد مما يجعلها واحدة من أفضل الخيارات إذا كنت ترغب في إنشاء تطبيقات للهاتف المحمول.

لغة البرمجة جافا سكريبت

جافا سكريبت هي لغة برمجة عالية المستوى تُستخدم بشكل شائع في تطوير الويب، قامت شركة نتسكيب بتطويره كطريقة لإضافة عناصر ديناميكية وتفاعلية إلى مواقع الويب.

تتأثر جافا سكريبت بشدة بلغة جافا وهي مشابهة في هيكلها لـ C وتستند إلى ECMAScript، وهي لغة برمجة طورتها شركة Sun Microsystems، وبمرور الوقت حلت محل مجموعة متنوعة من لغات البرمجة الأخرى لتصبح المعيار لبرمجة المتصفح.

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