آخر مستجدات تعطل فيسبوك وواتساب وإنستجرام .. مارك زوكربيرغ يخسر نحو 7 مليار دولار حتى الآن

أثار تعطل فيسبوك وواتساب وإنستجرام خلال الساعات القليلة الماضية على مستوى العالم، ضجة إعلامية وقلق من أن يكون وراء هذا التعطل تهديد أمني، حيث ابلغ مستخدمو فيسبوك اليوم عدم قدرتهم على الوصول إلى حساباتهم على تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها، وقالت وزارة الدفاع الإمريكية في هذا الصدد: ” البنتاغون”: “نبحث في إمكانية وجود تهديد أمني مرتبط بتوقف وسائل التواصل الاجتماعي”، هذا وقد شمل التعطل أيضًا مواقع أمازون وجوجل.

تعطل فيسبوك وواتساب وإنستجرام

مؤسس فيسبوك يخسر نحو 7 مليار دولار حتى الآن

وحسب مجلة فوربس قالت أن مؤسس فيسبوك، مارك زوكربيرغ، خسر حوالي 7 مليار دولار جراء العطل حتى الآن، إضافة إلى انخفاض سعر سهم فيسبوك جراء التعطل المفاجئ والذي شمل إنستجرام وواتساب التابعين للشركة ، حيث خسرت فيسبوك نحو 20 مليار دولار وانخفضت القيمة السوقية لها لتصل إلى 967 مليار دولار.

‏موظفي فيسبوك لا يستطيعون دخول مبنى فيسبوك

ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز قالت: إن “موظفي فيسبوك يعانون من عدم قدرة الأبواب على قراءة بطاقاتهم التعريفية من أجل الوصول إلى خوادم الإنترنت لمعالجة الأعطال”، وكانت وسائل إعلام أميركية صرحت بأن شركة فيسبوك أرسلت فريقا إلى كاليفورنيا في محاولة لإعادة عمل الخوادم يدويًا، والذي رجّح خبراء أن يكون تعطل فيسبوك وواتساب وإنستجراميرجع إلى سبب تقني ، وقال مسؤول واتساب لشبكة تلفزيون NBC الأميركية: “لا شيء يعمل في المبنى سوى البريد الإلكتروني”.

إقرأ أيضًا:

سعر ايفون 13 برو جرير .. قسط الآن ابتدْا من 218 ريال سعودي لمدة 36 شهرًا

طرح هاتف شاومي Xiaomi 11 Lite NE مع كاميرا سيلفي بدقة 20 ميجابكسل والمزيد

وأخر مستجدات تعطل فيسبوك وواتساب وإنستجرام الطارئ، أفادت تقارير إعلامية بأن تطبيق إنستغرام عاد للعمل في الولايات المتحدة الأميركية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.