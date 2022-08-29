تعرف علي مواصفات وسعر هاتف Oppo Find X3 Lite بالسعودية

تم إطلاق هاتف جديد من الشركة الشهيرة Oppo وهو هاتف Oppo Find X3 Lite المميز، الهاتف يحتوي علي امكانيات كثيرة و متعددة و حاز على اعجاب كثير من المستخدمين حول العالم، الهاتف يحتوي علي شاشة سوبر اموليد و المصنوعة من زجاج غوريلا، و يحتوي على معالج سناب دراجون الذي يدعم الجيل الخامس الـ 5G وفي هذا المقال سوف نقدم لكم مزيد من التفاصيل عن الهاتف المميز الجديد هاتف Oppo Find X3 Lite.

مواصفات ومميزات هاتف Oppo Find X3 Lite

أبعاد الهاتف 158.1 × 73.4 × 7.9 ملم. الوزن 190 جرام. الشاشة تأتي الشاشة من نوع أموليد AMOLED نفس نوع شاشة ريمي V15 وهي شاشة تدعم 16 مليون لون وذلك بمعدل تحديث 90 هرتز.

أما مساحة الشاشة 6.43 بوصة بدقة 2400 × 1080 بكسل بنسبة 20:9 لعرض محتوى بنسبة 89.9 ٪ من الواجهة الأمامية مع كثافة 526 بكسل لكل إنش. نظام التشغيل اندرويد 11. البطارية 4300 مللي أمبير. الكاميرا كاميرا خلفية رباعية 48+8+2+2 م.ب. / أمامية 32 م.ب. ذاكرة التخزين العشوائية 8 جيجا رام. سعة التخزين بالهاتف 128 جيجابايت. يدعم كلا من: يدعم شريحتين.

الهاتف يدعم شبكات اتصال الجيل الخامس 5G.

الكاميرا ذات جوده عالية

الشاشة تأتي بجودة عالية من نوع أموليد تقدم للمستخدم تجربة رائعة ومميزة.

يحتوي الهاتف على معالج قوي مقارنة بسعر الهاتف الحالي.

البطارية قوية تصمد الى وقت كبير نوعا ما.

يحتوي ع مكان خاص بسماعات الأذن.

الهاتف مصنوع من واجهة زجاجية قوية و ظهر خزفي أو جلدي مع وجود أطار من الألومنيوم. المعالج يحتوي على معالج سناب دراجون الذي يدعم الجيل الخامس الـ 5G.

سعر هاتف Oppo Find X3 Lite

سعر الهاتف في مصر : 6500 جنيه مصري.

السعر في السعودية : 1500 ريال سعودي.

صور هاتف Oppo Find X3 Lite