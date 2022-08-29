تعرف علي مواصفات وسعر هاتف Oppo Find X3 Lite بالسعودية
تم إطلاق هاتف جديد من الشركة الشهيرة Oppo وهو هاتف Oppo Find X3 Lite المميز، الهاتف يحتوي علي امكانيات كثيرة و متعددة و حاز على اعجاب كثير من المستخدمين حول العالم، الهاتف يحتوي علي شاشة سوبر اموليد و المصنوعة من زجاج غوريلا، و يحتوي على معالج سناب دراجون الذي يدعم الجيل الخامس الـ 5G وفي هذا المقال سوف نقدم لكم مزيد من التفاصيل عن الهاتف المميز الجديد هاتف Oppo Find X3 Lite.
مواصفات ومميزات هاتف Oppo Find X3 Lite
|أبعاد الهاتف
|158.1 × 73.4 × 7.9 ملم.
|الوزن
|190 جرام.
|الشاشة
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|نظام التشغيل
|اندرويد 11.
|البطارية
|4300 مللي أمبير.
|الكاميرا
|كاميرا خلفية رباعية 48+8+2+2 م.ب. / أمامية 32 م.ب.
|ذاكرة التخزين العشوائية
|8 جيجا رام.
|سعة التخزين بالهاتف
|128 جيجابايت.
|يدعم كلا من:
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|المعالج
|يحتوي على معالج سناب دراجون الذي يدعم الجيل الخامس الـ 5G.
سعر هاتف Oppo Find X3 Lite
سعر الهاتف في مصر : 6500 جنيه مصري.
السعر في السعودية : 1500 ريال سعودي.
صور هاتف Oppo Find X3 Lite