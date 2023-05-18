تعرف على هاتف Honor الأحدث للفئة المتوسطة بمواصفات رائعة
هونر بلاي 40 5G هو هاتف ذكي جديد من شركة هونر. يتميز الهاتف بتصميمه العصري والأنيق وبدعمه لشبكات الجيل الخامس 5G. يعتبر هذا الهاتف خيارًا ممتازًا لمن يبحث عن هاتف ذكي بمواصفات جيدة وبسعر معقول.
مواصفات هاتف Honor Play 40 5G
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|الشاشة
|يتميز هاتف Honor Play 40 5G بشاشة LCD بقياس 6.56 بوصة بتصميم نوتش قطرة الماء. تبلغ دقة الشاشة HD + 1612 × 720 بكسل. كما أنه يدعم معدل تحديث 90 هرتز وتقنية حماية العين التي تشبه الضوء الطبيعي.
|المعالج
|يعمل هاتف Honor Play 40 5G بواسطة معالج شركة كوالكوم الأمريكية من نوع Snapdragon 480+.
|الأبعاد
|يعد الجهاز خفيف الوزن للغاية، يزن 188 جرام. كما أن له أبعاد 163.32x 75.07x 8.35 مليمتر.
|ذاكرة الوصول العشوائي
|رام بسعة 6 جيجابايت و 8 جيجابايت في بعض الموديلات. يتوفر للمستخدمين خيار التخزين القابل للتوسيع بين 128 جيجابايت و 256 جيجابايت.
|الكاميرا الرئيسية
|بدقة 13 ميجابكسل مقترنًا بعدسة عمق بدقة 2 ميجابكسل. تدعم الكاميرا الخلفية التصوير الفوتوغرافي بفاصل زمني، ووضع المشهد الليلي، والوضع الرأسي، وتسجيل الفيديو، والتصوير الفوتوغرافي الاحترافي، والتصوير البانورامي، والفيديو مزدوج العرض، والتصوير بتقنية HDR، والتقاط الابتسامة، ووضع الأفلام الصغيرة، والتصوير الفوتوغرافي ذي الفتحة الكبيرة، والتصوير الموقوت والمزيد. بالإضافة إلى عدسة واحدة أمامية بدقة 5 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.
|البطارية
|تبلغ سعتها 5200 مللي أمبير في الساعة والتي من المفترض أن توفر وقتًا طويلاً للاستخدام. تقول Honor أن البطارية تدعم ما يصل إلى 84 ساعة من تشغيل الموسيقى.
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