أعلنت شركة ميتا العالمية مالكة تطبيق فيسبوك عن إضافة ميزات جديدة لفيسبوك والتي طال انتظارها، حيث قررت الشركة تحديث التطبيق ليسهل على المستخدمين البحث في منشورات الأصدقاء، وذلك عبر إجراء بعد التعديلات في إعدادات التطبيق على الهاتف المحمول.

بيان شركة فيسبوك حول الميزات الجديدة

قالت الشركة أن أي شخص يستخدم شبكة التواصل الاجتماعي بانتظام سوف يدرك أن فيسبوك أصبح الآن يقرر ما يظهر للمستخدم في واجهة التطبيق وفي اليوميات، وذلك من خلال استخدام بعض الخوارزميات الحديثة وجمع بعض المعلومات عن المستخدم، وقالت الشركة أيضا أن هذه الميزة سوف تضمن لك رؤية منشورات الأصدقاء التي تريد رؤيتها ومتابعتها دوما دون أن تفوتك دون رؤيتها.

وقالت الشركة أنه تم إطلاق التحديث الجديد يوم الجمعة 26 أغسطس ولكن التحديث قد لا يظهر على الهاتف قبل أسبوع، ومن المتوقع أن يتم طرح التحديث على مستوى العالم كله في بنهاية هذا الأسبوع.

ميزة تقليل الفوضى أو الضوضاء

وهو عبارة عن إنشاء قسم جديد بصفحتك وإضافة إليه الأشخاص الذين تريد متابعتهم فقط دول كل أعضاء الصفحة، وذلك من خلال بعض التوصيات التي ستضيفها إلى هاتفك، ويظهر هذا القسم في أعلى صفحة الطبيق بالنسبة لمستخدمي هواتف أندرويد، ويظهر أسفل شاشة التطبيق بالنسبة لمستخدمي هواتف آيفون، يتوقع فيسبوك أن هذه الميزة ستلقى استحسانا كبيرا من قبل المستخدمين.

فيسبوك

يعد تطبيق التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم والذي يستخدمه أكثر من 2 مليار شخص حول العالم بشل يومي بحسب بعض الإحصائيات المنشورة مؤخرا، وبحسب بيانات التطبيق على متجر التطبيقات جوجل بلاي فإن أكثر من 5 مليون شخص قاموا بتحميل التطبيق، التطبيق يأتي ضمن مجموعة التطبيقات المملوكة لشركة ميتا.