تعرف على مواصفات وسعر هاتف Samsung galaxy s21 fe 5g اجدد هواتف سامسونج

أعلنت شركة سامسونج samsung بشكل رسمي عن إطلاق هاتف Samsung galaxy s21 fe 5g الجديد التابع لسلسة Samsung galaxy s21 التي تم إطلاقه الأشهر الماضية، الهاتف يضم شاشة عالية الوضوح من نوع Dynamic AMOLED 2X حيث يصل دقتها 1080×2400 بكسل بمعدل تحديث 120 هرتز، كما الهاتف يضم 3 كاميرا خلفية يصل دقة الكاميرا الرئيسية 12 ميجا بكسل و كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بكسل، الهاتف يدعم كافة الأجيال حتى الجيل الخامس 5G.

مواصفات هاتف Samsung galaxy s21 fe 5g

التصميم والأبعاد الهاتف مقاوم للغبار والماء حتى عمق 30 متر.

الهاتف مصنوع من الخلف من الألمنيوم.

يصل وزن الهاتف 177 جرام.

طوله 155.7 مم، عرض 74.5 مم، سمك 7.9 مم.

الهاتف متوفر باللون الأسود، الأخضر، الأرجواني،الأبيض. الشاشة الشاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X.

يصل حجمها 6.4 بوصة.

دقة الشاشة 1080×2400 بكسل.

بمعدل تحديث 120 هرتز.

النظام نظام التشغيل الاندرويد 12. المعالج المعالج من نوع Samsung Exynos 2100 ثماني النواة.

الذاكرة الهاتف متوفر بنسختين الذاكرة الداخلية للنسخة الأولى 128 جيجابايت بذاكرة عشوائية 6، 8 جيجا رام.

الذاكرة الداخلية للنسخة الثانية 256 جيجابايت بذاكرة عشوائية 8 جيجا رام. البطارية البطارية من نوع ليثيوم أيون.

يصل حجمها 4500 مللي أمبير.

يدعم الشحن السريع بقوة 25 واط.

الإتصالات يدعم شريحتين اتصال من نوع نانو سيم، يدعم كافة الأجيال حتى الجيل الخامس 5G.

البلوتوث.

Wi-Fi.

Wi-Fi Direct

.Wi-Fi Hotspots.

GPS.

تقنية NFC. المستشعرات التسارع.

التقارب.

الجيروسكوب.

البصمة.

الدوران.

مميزات كاميرا هاتف Samsung galaxy s21 fe 5g

الكاميرا الأمامية دقة الكاميرا الأمامية 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.2.

دقة الفيديو 1080P FHD. الكاميرا الخلفية الهاتف يضم 3 كاميرا خلفية دقة الكاميرا الرئيسية 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/1.8.

دقة الكاميرا الثانية 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.4 يدعم تقنية التقريب البصري.

الكاميرا الثالثة بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.2 بزاوية واسعة.

دقة الفيديو 1080P FHD.

بفلاش ليد ثنائي.

يدعم تقنية HDR، بانوراما.

عيوب هاتف Samsung galaxy s21 fe 5g

الهاتف لا يسمح بتوسيع المساحة الداخلية.

لا يدعم منفذ السماعات 3.5mm.

لا يدعم الراديو.

محتوى علبة هاتف Samsung galaxy s21 fe 5g

جهاز Samsung galaxy s21 fe 5g.

شاحن سريع بقوة 25 واط.

كابل USB.

دبوس إخراج شريحة الإتصال.

سعر هاتف Samsung galaxy s21 fe 5g