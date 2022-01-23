تعرف على مواصفات وسعر هاتف Samsung galaxy s21 fe 5g اجدد هواتف سامسونج
أعلنت شركة سامسونج samsung بشكل رسمي عن إطلاق هاتف Samsung galaxy s21 fe 5g الجديد التابع لسلسة Samsung galaxy s21 التي تم إطلاقه الأشهر الماضية، الهاتف يضم شاشة عالية الوضوح من نوع Dynamic AMOLED 2X حيث يصل دقتها 1080×2400 بكسل بمعدل تحديث 120 هرتز، كما الهاتف يضم 3 كاميرا خلفية يصل دقة الكاميرا الرئيسية 12 ميجا بكسل و كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بكسل، الهاتف يدعم كافة الأجيال حتى الجيل الخامس 5G.
مواصفات هاتف Samsung galaxy s21 fe 5g
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|التصميم والأبعاد
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|الشاشة
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|النظام
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|المعالج
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|الذاكرة
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|البطارية
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|الإتصالات
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|المستشعرات
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مميزات كاميرا هاتف Samsung galaxy s21 fe 5g
|الكاميرا الأمامية
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|الكاميرا الخلفية
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عيوب هاتف Samsung galaxy s21 fe 5g
- الهاتف لا يسمح بتوسيع المساحة الداخلية.
- لا يدعم منفذ السماعات 3.5mm.
- لا يدعم الراديو.
محتوى علبة هاتف Samsung galaxy s21 fe 5g
- جهاز Samsung galaxy s21 fe 5g.
- شاحن سريع بقوة 25 واط.
- كابل USB.
- دبوس إخراج شريحة الإتصال.
سعر هاتف Samsung galaxy s21 fe 5g
|سعره في الأسواق العالمية
|700 دولار أمريكي.
|ما يعادل في مصر
|10900 جنيه مصري.
|في السعودية
|2600 ريال سعودي.