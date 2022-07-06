تعرف على مواصفات وحش التصوير الجديد هاتف Xiaomi 12S Ultra بتصميم أنيق وجذاب وشاشة شديدة الوضوح
أعلنت شركة شاومي Xiaomi عن مواصفات أحدث هواتفها Xiaomi 12S Ultra، يتميز الهاتف بتصميمه الجذاب والأنيق، حيث يضم الهاتف 3 كاميرا خلفية دقة الكاميرا الرئيسية 50 ميجا بكسل ودقة الكاميرا الأمامية 32 ميجا بكسل، الهاتف يتميز بشاشة شديدة الوضوح من نوع LTPO2 AMOLED يصل حجمها 6.73 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز، الهاتف مقاوم للغبار والماء حتى عمق متر ونصف لمدة 30 دقيقة.
مواصفات هاتف Xiaomi 12S Ultra
|التصميم والأبعاد
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|الشاشة
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|النظام
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|المعالج
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|الذاكرة
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|البطارية
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|الإتصالات
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|المستشعرات
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مميزات كاميرا هاتف Xiaomi 12S Ultra
|الكاميرا الأمامية
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|الكاميرا الخلفية
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عيوب هاتف Xiaomi 12S Ultra
- لا يدعم الراديو.
- الهاتف يفتقر إلي منفذ السماعات الخارجية 3.5mm.
- لا يسمح بتوسيع المساحة الداخلية.
سعر هاتف Xiaomi 12S Ultra
الهاتف تم الإعلان عنه في 4 يوليو 2022 ومن المتوقع إطلاق قريباً في الأسواق بالأسعار التالية:
- سعره عالميًا 915 دولار أمريكي.
- في مصر 16500 جنيه مصري.