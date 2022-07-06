تعرف على مواصفات وحش التصوير الجديد هاتف Xiaomi 12S Ultra بتصميم أنيق وجذاب وشاشة شديدة الوضوح

أعلنت شركة شاومي Xiaomi عن مواصفات أحدث هواتفها Xiaomi 12S Ultra، يتميز الهاتف بتصميمه الجذاب والأنيق، حيث يضم الهاتف 3 كاميرا خلفية دقة الكاميرا الرئيسية 50 ميجا بكسل ودقة الكاميرا الأمامية 32 ميجا بكسل، الهاتف يتميز بشاشة شديدة الوضوح من نوع LTPO2 AMOLED يصل حجمها 6.73 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز، الهاتف مقاوم للغبار والماء حتى عمق متر ونصف لمدة 30 دقيقة.

مواصفات هاتف Xiaomi 12S Ultra

التصميم والأبعاد الهاتف يتميز بتصميمه الفريد و العصري.

مصنوع من الخلف من البلاستيك، واجهة من الزجاج، الإطار من الألومنيوم.

وزن الهاتف 225 جرام.

طوله 163.7مم، عرض 75 مم، سمك 9.1 مم.

الهاتف متوفر باللون الأسود، الأخضر. الشاشة من نوع LTPO2 AMOLED.

يصل حجمها 6.73 بوصة.

دقة الشاشة 3200×1440 بكسل.

بمعدل تحديث 120 هرتز.

الشاشة محمية بزجاج الغوريلا فيتكوس.

النظام نظام التشغيل الاندرويد Android 12. المعالج نظام المعالجة من نوع Qualcomm SM8450 Snapdragon 8+ Gen 1.

معالج رسوم من نوع Adreno 730.

الذاكرة المساحة الداخلية للهاتف 256، 512 جيجابايت.

الذاكرة العشوائية 8، 12 جيجا رام. البطارية من نوع ليثيوم بو.

يصل حجمها 4860 ملي أمبير.

يدعم الشحن السريع بقوة 67 واط أي يمكنك شحن البطارية بالكامل خلال 52 دقيقة.

الإتصالات يضم شريحتين اتصال من نوع NaNo SIM.

يدعم حتى شبكة الجيل الخامس 5G.

البلوتوث.

الواي فاي Wi-Fi.

Wi-Fi Hotspots.

Wi-Fi Direct.

GPS.

تقنية NFC. المستشعرات التسارع.

التقارب.

الدروان.

البوصلة.

الجيروسكوب.

البصمة (تحت الشاشة، بصري).

مميزات كاميرا هاتف Xiaomi 12S Ultra

الكاميرا الأمامية دقة الكاميرا الأمامية 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.5.

تدعم تقنية HDR، بانوراما.

دقة الفيديو 1080P. الكاميرا الخلفية يضم 3 كاميرا خلفية دقة الكاميرا الرئيسية 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/1.9 بزاوية عريضة.

دقة الكاميرا الثانية 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/4.1 تدعم تقنية التصوير الفوتوغرافي.

الكاميرا الثالثة بدقة 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.2 فائقة السرعة.

تدعم تقنية HDR، بانوراما.

فلاش ليد LED.

دقة الفيديو 1080P.

عيوب هاتف Xiaomi 12S Ultra

لا يدعم الراديو.

الهاتف يفتقر إلي منفذ السماعات الخارجية 3.5mm.

لا يسمح بتوسيع المساحة الداخلية.

سعر هاتف Xiaomi 12S Ultra

الهاتف تم الإعلان عنه في 4 يوليو 2022 ومن المتوقع إطلاق قريباً في الأسواق بالأسعار التالية: