تعرف على مواصفات أغلى هواتف سامسونج Galaxy Z Fold 4 القابل للطي ومقاوم للغبار والماء
شركة سامسونج samsung تفاجئ الجميع بأحدث وأقوى هواتفها الجديدة هاتف Samsung Galaxy Z Fold 4 القابل للطي، الهاتف يتميز بتصميمه العصري والفريد يصل وزن الهاتف 263 جرام، كما أن الهاتف مقاوم للغبار والماء حتى عمق متر ونصف لمدة 30 دقيقة، الهاتف يضم 3 كاميرا خلفية دقة الكاميرا الرئيسية 50 ميجا بكسل ودقة الكاميرا الأمامية 4 ميجا بكسل، كما يضم نظام معالج قوي من نوع Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 يدعم كافة الشبكات حتى شبكة الجيل الخامس 5G.
مواصفات هاتف Samsung Galaxy Z Fold 4
|التصميم والأبعاد
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|الشاشة
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|النظام
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|المعالج
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|الذاكرة
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|البطارية
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|الإتصالات
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|المستشعرات
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كاميرا هاتف Samsung Galaxy Z Fold 4
|الكاميرا الأمامية
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|الكاميرا الخلفية
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عيوب هاتف Samsung Galaxy Z Fold 4
- دقة الكاميرا الأمامية ضئيلة.
- سعر الهاتف غالى جدا.
- لا يدعم الراديو.
- غير مزودة بمدخل سماعات 3.5mm.
- لا يسمح بتوسيع المساحة الداخلية.
سعر هاتف Samsung Galaxy Z Fold 4
الهاتف تم الإعلان عنه في 10 أغسطس 2022 ومن المتوقع طرحه في الأسواق 25 أغسطس الجاري بالأسعار التالية:
- سعر الهاتف عالميًا 1799 دولار أمريكي.
- ما يعادل في مصر 34400 جنيه مصري.