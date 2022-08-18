تقنية

تعرف على مواصفات أغلى هواتف سامسونج Galaxy Z Fold 4 القابل للطي ومقاوم للغبار والماء

برديس المتولي

شركة سامسونج samsung تفاجئ الجميع بأحدث وأقوى هواتفها الجديدة هاتف Samsung Galaxy Z Fold 4 القابل للطي، الهاتف يتميز بتصميمه العصري والفريد يصل وزن الهاتف 263 جرام، كما أن الهاتف مقاوم للغبار والماء حتى عمق متر ونصف لمدة 30 دقيقة، الهاتف يضم 3 كاميرا خلفية دقة الكاميرا الرئيسية 50 ميجا بكسل ودقة الكاميرا الأمامية 4 ميجا بكسل، كما يضم نظام معالج قوي من نوع Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 يدعم كافة الشبكات حتى شبكة الجيل الخامس 5G.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy Z Fold 4 

مواصفات و سعر سامسونج Samsung Galaxy Z Fold 4 مميزاته وعيوبه

samsung تطلق رسمياً هاتفها الأحدث Galaxy Z Fold 4 بأسعار مجنونة وبمواصفات عالية الدقة

التصميم والأبعاد 
  • تصميم الهاتف أنيق وجذاب، قابل للطي.
  • الهاتف مصنوع من الخلف والأمام من الزجاج، الإطار من الألومنيوم.
  • إبعاد الهاتف قبل الطي الطول 155.1 مم، العرض 130.1 مم، سمك 6.3 مم.
  • بعد الطي الطول 155.1 مم، عرض 67.1 مم، سمك 15.8 مم.
  • الهاتف مقاوم للغبار والماء حتى عمق متر ونصف لمدة 30 دقيقة.
  • متوفر باللون الأسود، الأزرق، الأخضر.
الشاشة 
  • من نوع Dynamic AMOLED.
  • يصل حجمها 7.6 بوصة.
  • دقة الشاشة 2176×1812 بكسل.
  • معدل تحديث 144 هرتز.
  • درجة سطوع الشاشة 1200 شمعة.
النظام 
  • نظام التشغيل الاندرويد Android 12L.
  • واجهة المستخدم One UI 4.1.1.
المعالج 
  • نظام المعالجة من نوع Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1.
  • معالج رسوم من نوع Adreno 730.

الذاكرة 
  • المساحة الداخلية للهاتف 256، 512 جيجابايت.
  • الذاكرة العشوائية 12 جيجا رام.
البطارية 
  • من نوع ليثيوم بوليمر.
  • يصل حجمها 4440 ملي أمبير.
  • يدعم الشحن السريع بقوة 25 واط أي يمكنك شحن البطارية بالكامل خلال 60 دقيقة.
الإتصالات 
  • يضم الهاتف شريحتين أتصال الأولى من نوع NaNo SIM و الثانية من نوع eSIM.
  • يدعم كافة الشبكات حتى شبكة الجيل الخامس 5G.
  • البلوتوث.
  • GPS.
  • Wi-Fi.
  • Wi-Fi Hotspots.
  • Wi-Fi Direct.
  • تقنية NFC.
المستشعرات 
  • التقارب.
  • التسارع.
  • الدوران.
  • البوصلة.
  • البصمة.

كاميرا هاتف Samsung Galaxy Z Fold 4 

الكاميرا الأمامية 
  • دقة الكاميرا الأمامية 4 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/1.8 بزاوية عريضة.
  • تدعم تقنية HDR.
  • دقة الفيديو 1080P FHD.
الكاميرا الخلفية 
  • يضم الهاتف 3 كاميرا خلفية دقة الكاميرا الرئيسية 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/1.8 تدعم تقنية PDAF، OIS.
  • دقة الكاميرا الثانية 10 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.4 تدعم تقنية التصوير الفوتوغرافي.
  • الكاميرا الثالثة بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.2 فائقة السرعة.
  • فلاش ليد.
  • تدعم تقنية HDR، بانوراما.
  • دقة الفيديو 1080P FHD.

عيوب هاتف Samsung Galaxy Z Fold 4 

  • دقة الكاميرا الأمامية ضئيلة.
  • سعر الهاتف غالى جدا.
  • لا يدعم الراديو.
  • غير مزودة بمدخل سماعات 3.5mm.
  • لا يسمح بتوسيع المساحة الداخلية.

سعر هاتف Samsung Galaxy Z Fold 4 

الهاتف تم الإعلان عنه في 10 أغسطس 2022 ومن المتوقع طرحه في الأسواق 25 أغسطس الجاري بالأسعار التالية:

Samsung Galaxy Z Fold 4
Samsung Galaxy Z Fold 4
  • سعر الهاتف عالميًا 1799 دولار أمريكي.
  • ما يعادل في مصر 34400 جنيه مصري.
برديس المتولي

حاصلة علي اجازه في اللغة العربية، أحب القراءة والكتابة وسبق لكي الكتابة في العديد من المواقع، كل هدفي هو توصيل المعلومة بشكل صحيح ودقيق


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