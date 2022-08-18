تعرف على مواصفات أغلى هواتف سامسونج Galaxy Z Fold 4 القابل للطي ومقاوم للغبار والماء

التصميم والأبعاد

تصميم الهاتف أنيق وجذاب، قابل للطي.

الهاتف مصنوع من الخلف والأمام من الزجاج، الإطار من الألومنيوم.

إبعاد الهاتف قبل الطي الطول 155.1 مم، العرض 130.1 مم، سمك 6.3 مم.

بعد الطي الطول 155.1 مم، عرض 67.1 مم، سمك 15.8 مم.

الهاتف مقاوم للغبار والماء حتى عمق متر ونصف لمدة 30 دقيقة.

متوفر باللون الأسود، الأزرق، الأخضر.