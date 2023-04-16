تعرف على مواصفات أرخص هواتف ريلمي الجديدة Realme narzo N55 ببطارية كبيرة وشاشة شديدة الوضوح
أعلنت شركة ريلمي الصينية عن إطلاق أحدث هواتفها الذكية هاتف Realme narzo N55 الجديد، يتميز الهاتف بسعر الاقتصادي مقارنة مع مواصفاته الرائعة، يضم الهاتف بطارية كبيرة يصل حجمها 5000 ملي أمبير يدعم الشحن السريع بقوة 33 واط، كما يضم الهاتف 2 كاميرا خلفية (64 +2 ميجا بكسل) ودقة الكاميرا الأمامية 8 ميجا بكسل، كما أن الهاتف يضم شاشة شديد الوضوح يصل دقتها 2400×1080 بكسل، بمعدل تحديث 90 هرتز، يدعم جميع الشبكات حتى شبكة الجيل الخامس 5G.
مواصفات هاتف Realme narzo N55
|التصميم والأبعاد
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|الشاشة
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|النظام
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|المعالج
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|الذاكرة
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|البطارية
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|المستشعرات
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|الإتصالات
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كاميرا هاتف Realme narzo N55
|الكاميرا الأمامية
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|الكاميرا الخلفية
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صور هاتف Realme narzo N55
عيوب هاتف Realme narzo N55
- كان من الأفضل أن تكون الشاشة من نوع AMOLED.
- لا يدعم تقنية NFC.
- لا يدعم الراديو.
سعر هاتف Realme narzo N55
تم الإعلان عن الهاتف بشكل رسمي يوم 13 أبريل 2023 وسعر الهاتف هو:
- سعر الهاتف عالميًا 135 دولار أمريكي.
- ما يعادل في مصر 4171 جنيه مصري.
- في السعودية 510 ريال سعودي.