تعرف على مواصفات أرخص هواتف ريلمي الجديدة Realme narzo N55 ببطارية كبيرة وشاشة شديدة الوضوح

أعلنت شركة ريلمي الصينية عن إطلاق أحدث هواتفها الذكية هاتف Realme narzo N55 الجديد، يتميز الهاتف بسعر الاقتصادي مقارنة مع مواصفاته الرائعة، يضم الهاتف بطارية كبيرة يصل حجمها 5000 ملي أمبير يدعم الشحن السريع بقوة 33 واط، كما يضم الهاتف 2 كاميرا خلفية (64 +2 ميجا بكسل) ودقة الكاميرا الأمامية 8 ميجا بكسل، كما أن الهاتف يضم شاشة شديد الوضوح يصل دقتها 2400×1080 بكسل، بمعدل تحديث 90 هرتز، يدعم جميع الشبكات حتى شبكة الجيل الخامس 5G.

مواصفات هاتف Realme narzo N55

التصميم والأبعاد تصميم الهاتف أنيق وبسيط.

الهاتف مصنوع من الظهر من البلاستيك، الواجهة من الزجاج.

وزن الهاتف 189.5 جرام.

طولة 165.6 مم، عرض 75.9 مم، سمك 7.9 مم.

ألوان الهاتف أزرق، أسود. الشاشة من نوع IPS LCD.

يصل حجمها 6.72 بوصة.

دقة الشاشة 2400×1080 بكسل.

بمعدل تحديث 90 هرتز.

درجة سطوع الشاشة 680 شمعة.

النظام نظام التشغيل الاندرويد Android 13.

واجهة المستخدم Realme UI 4.0. المعالج نظام المعالجة من نوع Mediatek Helio G88 (12nm).

معالج رسوم Mali-G52 MC2.

الذاكرة المساحة الداخلية 64، 128 جيجابايت.

الذاكرة العشوائية 4، 8 جيجا رام. البطارية من نوع ليثيوم أيون.

يصل حجمها 5000 ملي أمبير.

يدعم الشحن السريع بقوة 33 واط.

المستشعرات التسارع.

التقارب.

البوصلة.

البصمة. الإتصالات يضم الهاتف شريحتين أتصال من نوع NaNo SIM يدعم حتى شبكة الجيل الخامس 5G.

البلوتوث.

الواي فاي.

Wi-Fi Hotspots.

Wi-Fi Direct.

GPS.

كاميرا هاتف Realme narzo N55

الكاميرا الأمامية دقة الكاميرا الأمامية 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/1.8 بزاوية واسعة.

تدعم تقنية البانوراما، HDR.

دقة الفيديو 1080p@30fps. الكاميرا الخلفية يضم الهاتف كاميرا خلفية مزدوجة دقة الكاميرا الرئيسية 64 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/1.8 تدعم تقنية PDAF.

دقة الكاميرا الثانية 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.4 تدعم مستشعر العمق.

فلاش ليد.

تدعم تقنية HDR، بانوراما.

دقة الفيديو 1080p@30fps.

صور هاتف Realme narzo N55

عيوب هاتف Realme narzo N55

كان من الأفضل أن تكون الشاشة من نوع AMOLED.

لا يدعم تقنية NFC.

لا يدعم الراديو.

سعر هاتف Realme narzo N55

تم الإعلان عن الهاتف بشكل رسمي يوم 13 أبريل 2023 وسعر الهاتف هو: