تعرف على مواصفات أرخص هواتف تكنو Tecno Camon 19 Neo بمواصفات جبارة والسعر مفاجأة

أعلنت شركة تكنو Tecno عن إطلاق أحدث هواتفها الذكية لهذا العام 2022 هاتف Tecno Camon 19 Neo الجديد، الهاتف يضم مواصفات رائعة حيث يضم شاشة شديدة الوضوح بدقة 2460×1080 بكسل كبيرة يصل حجمها 6.8 بوصة، كما يضم الهاتف 3 كاميرا خلفية دقة الكاميرا الرئيسية 48 ميجا بكسل ودقة الكاميرا الأمامية 32 ميجا بكسل، الهاتف يضم بطارية كبيرة يصل حجمها 5000 ملي أمبير يدعم الشحن السريع بقوة 18 واط.

مواصفات هاتف Tecno Camon 19 Neo

التصميم والأبعاد الهاتف يتميز بتصميمه البسيط والأنيق.

طول الهاتف 168.8 مم، عرض 76.9 مم، عرض 8.5 مم.

الهاتف متوفر باللون الأسود، الأزرق، اللبني. الشاشة من نوع IPS LCD.

يصل حجمها 6.8 بوصة.

دقة الشاشة 2460×1080 بكسل.

درجة سطوع الشاشة 339 شمعة.

النظام نظام التشغيل الاندرويد Android 12. المعالج نظام المعالجة من نوع MediaTek Helio G85 (12nm).

معالج رسوم من نوع Mali-G52 MC2.

الذاكرة المساحة الداخلية للهاتف 128 جيجابايت.

الذاكرة العشوائية 6 جيجا رام. البطارية من نوع ليثيوم بو.

يصل حجمها 5000 ملي أمبير.

يدعم الشحن السريع بقوة 18 واط.

الإتصالات يضم شريحتين اتصال من نوع NaNo SIM، يدعم كافة الشبكات حتى شبكة الجيل الرابع 4G.

البلوتوث.

GPS.

الواي فاي Wi-Fi.

Wi-Fi Direct.

Wi-Fi Hotspots. المستشعرات التسارع.

التقارب.

البوصلة.

البصمة.

مميزات كاميرا هاتف Tecno Camon 19 Neo

الكاميرا الأمامية دقة الكاميرا الأمامية 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.5 بزاوية عريضة.

فلاش ليد مزدوج.

دقة الفيديو 1080P. الكاميرا الخلفية يضم الهاتف 3 كاميرا خلفية دقة الكاميرا الرئيسية 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/1.8 بزاوية عريضة.

دقة الكاميرا الثانية 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.4 تدعم تقنية التصوير العميق.

فلاش ليد رباعي.

تدعم تقنية HDR، بانوراما.

دقة الفيديو 1080P.

عيوب هاتف Tecno Camon 19 Neo

غير مقاوم للغبار والماء.

لا يدعم مستشعر جيروسكوب.

كان من الأفضل أن تكون الشاشة من نوع AMOLED.

لا يدعم شبكة الجيل الخامس 5G.

سعر هاتف Tecno Camon 19 Neo

من المتوقع أن يتم إطلاق الهاتف في الأسواق 22 يونيو 2022 بالأسعار التالية: