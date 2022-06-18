تعرف على مواصفات أرخص هواتف تكنو Tecno Camon 19 Neo بمواصفات جبارة والسعر مفاجأة
أعلنت شركة تكنو Tecno عن إطلاق أحدث هواتفها الذكية لهذا العام 2022 هاتف Tecno Camon 19 Neo الجديد، الهاتف يضم مواصفات رائعة حيث يضم شاشة شديدة الوضوح بدقة 2460×1080 بكسل كبيرة يصل حجمها 6.8 بوصة، كما يضم الهاتف 3 كاميرا خلفية دقة الكاميرا الرئيسية 48 ميجا بكسل ودقة الكاميرا الأمامية 32 ميجا بكسل، الهاتف يضم بطارية كبيرة يصل حجمها 5000 ملي أمبير يدعم الشحن السريع بقوة 18 واط.
مواصفات هاتف Tecno Camon 19 Neo
|التصميم والأبعاد
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|الشاشة
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|النظام
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|المعالج
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|الذاكرة
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|البطارية
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|الإتصالات
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|المستشعرات
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مميزات كاميرا هاتف Tecno Camon 19 Neo
|الكاميرا الأمامية
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|الكاميرا الخلفية
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عيوب هاتف Tecno Camon 19 Neo
- غير مقاوم للغبار والماء.
- لا يدعم مستشعر جيروسكوب.
- كان من الأفضل أن تكون الشاشة من نوع AMOLED.
- لا يدعم شبكة الجيل الخامس 5G.
سعر هاتف Tecno Camon 19 Neo
من المتوقع أن يتم إطلاق الهاتف في الأسواق 22 يونيو 2022 بالأسعار التالية:
- عالميًا 190 دولار أمريكي.
- في مصر 3550 جنيه مصري.
- ما يعادل في السعودية 710 ريال سعودي.