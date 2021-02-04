تعرف على مميزات تطبيق سيجنال وخواصه الجديدة مع رابط تحميل التطبيق لأنظمة الأندرويد و الـ IOS

يعد تطبيق سيجنال أو “Signal” واحداً من أكثر التطبيقات التي نالت إعجاب المستخدمين لأنظمة الأندرويد و IOS بالإضافة إلى أنظمة الكمبيوتر حيث أنه تطبيق مراسلة مشفر كما أنه التطبيق يحتوي على العديد من المميزات التي تجعل من التطبيق آمن للمراسلة ويضمن لك أقصى درجات الأمان والسرية في المراسلات الخاصة بك.

ما هي مميزات تطبيق سيجنال..

يستخدم تطبيق سيجنال تشفيراً كاملاً للرسائل الخاصة بك حيث يتم تشغيله بواسطة نظام سيجنال مفتوح المصدر للحفاظ على جميع محادثاتك وجعلها آمنة تماماً بحيث لا تستطيع الشركة قراءة رسائلك أو الاستماع إلى مكالماتك ولا يمكن لأي شخص آخر كذلك الإطلاع على محادثاتك.

ثلاثة أسباب لتنزيل التطبيق..

1- رسائل آمنة ومشفرة في نظام المراسلة.

2- تبادل الرسائل وإجراء المكالمات بشكل مجاني.

3- يمكنك إخفاء رسائلك لضمان السرية والأمان.

رابط تحميل التطبيق من متجر بلاي..

رابط التحميل من هنا