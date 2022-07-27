تعرف على طريقة تحميل GTA 6 من الموقع الرسمي وموعد إصدارها

ينتظر عشاق ومحبي ألعاب الفيديو حول العالم بفارغ الصبر، وعلى وجه التحديد لعبة Grand Theft Auto في إصدارها الجديد، الآن عملاق ألعاب الفيديو شركة كونامي في اللمسات الأخيرة لهذا التطوير، حيث جاءت لعبة GTA 6 بعد نجاح السلسلة السابقة من GTA 5 وGTA San Andreas على PlayStation وXbox بالإضافة إلى الهواتف المحمولة، ومن المتوقع الآن الإعلان الرسمي عن اللعبة وموعد تحميلها رَسْمِيًّا، وسنعرض لكم اليوم كيفية تحميل GTA 6 من الموقع الرسمي، وكذلك التوقعات لتاريخ نزولها، من خلال الفقرات التالية.

كيفية تحميل Grand Theft Auto 6 original

سيتم إصدار Grand Theft Auto 6 الأصلية على، Xbox series X/ S وPLAY STATION 5 فقط، حيث إنها لم تدعم أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف المحمولة مثل الإصدارات السابقة، ويمكن تنزيل Grand Theft Auto 6 من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولاً يجب عليك فتح المتصفح والبحث من خلاله عن” Rocksta “.

ستقوم أيضًا بالنقر فوق موقع Rockstar ثم تسجيل الدخول إلى الموقع.

سيظهر إصداران، أحدهما لجهاز PlayStation والآخر لجهاز Xbox.

يمكنك اختيار ما يتوافق مع الجهاز المتوفر لديك ثم دفع قيمة اللعبة إلكترونياً، لكن سعر اللعبة غير معروف بعد.

بعد عملية الدفع، سيتم تنزيل Grand Theft Auto 6 الأصلية بنجاح.

بعد ذلك، يجب أن نقوم بتوصيل Xbox أو Playstation 5 حتى يتم نقل اللعبة إليهم وتشغيلها بنجاح.

تاريخ إصدار Grand Theft Auto 6

من المفترض أن يتم إصدار GTA 6 منذ العام الماضي، ولكن مطوري اللعبة طلبوا تأجيل هذا الحدث حتى ينتهوا من تطوير اللعبة، والتي ستكون مختلفة تمامًا عن الإصدارات السابقة. وكذلك لتناسب مستخدمي اللعبة حول العالم. من المتوقع أن يتم إصدار اللعبة في وقت مبكر من العام الجديد، وتحديداً الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023، وستتوفر طريقة تنزيل Grand Theft Auto 6 الأصلية عبر موقع Rockstar Game، كما ذكرنا سابقًا.

يمكن الآن حجز اللعبة من خلال الموقع وبمجرد إصدارها، سيتم إرسال إشعار للمستخدمين لاستلام وتنزيل Grand Theft Auto 6.

والآن، عزيزي القارئ، أوضحنا لك اليوم كيفية تنزيل لعبة Grand Theft Auto 6 الأصلية من الموقع الرسمي، وذلك في حالة تم إصدار اللعبة في التاريخ المتوقع الذي ذكرناه. نتمنى لك تجربة لعب رائعة.