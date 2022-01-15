تعرف على سعر و مواصفات ساعة HW22 PRO MAX
بعد طرح IWO لساعتها الذكية HW22 PRO ، عادت اليوم لطرح نسخة محدثة لهذه الساعة أطلقت عليها إسم HW22 PRO MAX، هذا الإصدار يتمتع بمواصفات و مميزات جيدة خاصة ميزة always on display الموجودة في ساعات ابل واتش ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على المواصفات الكاملة لهذه الساعة.
مواصفات ساعةHW22 PRO MAX
- تتمتع ساعة HW22 PRO MAX بتصميم رياضي و كلاسيكي في آن واحد ، و هو مأخوذ من ساعة ابل واتش 7 .حيث تأتي هذه الساعة الذكية بشكل مستطيلي ، بحجم ( طول – عرض-ارتفاع) 44.1*38*13.5 ملم ، و وزن خفيف لايتعدى 50 غراما . الساعة تأتي بإطار من الفولاذ المقاوم للصدأ منقح من الجوانب و هو ما يعطيها تصميم أنيق جدا.
- تمتلك ساعة HW22 PRO MAX شاشة TFT تعمل باللمس ، حجم 1.76 بوصة و دقة 320×385 بكسل.
- يمتد فوق شاشة ساعة HW22 برو ماكس طبقة زجاج 3D الذي يحميها من الخدوش و الغبار.
- الحزام مصنوع من البوليكربونات و متوفر في اللون الأسود ، الأبيض ، و الأزرق.
- على الجانب الأيمن للساعة يوجد زرين الأول يمكنك تشغيل / إيقاف الساعة ، و الثاني على شكل تاج يمكنك من الإنتقال بين القوائم.
- توفر لك هذه الساعة الذكية 8 واجهة مخصصة للشاشة مثبتة مسبقاً بالإضافة إلى واجهات أخرى يمكنك تحميلها كن خلال تطبيق Wearfit Pro.
- قادرة على مراقبة أحوالك الصحية و تحسين لياقتك البدنية ، من خلال توفرها على مستشعرات عالية الدقة تمكنك من معرفة معدل نبضات القلب على مدار 7×24 ساعة
- تتوفر ساعة hw22 pro max على بطارية بسعة 200mAh بعمر يمتد حتى 3 أيام من الإشتغال المتواصل.
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سعر ساعةHW22 PRO MAX.
يبلغ سعر هذه الساعة حوالي 36 دولار.