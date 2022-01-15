تعرف على سعر و مواصفات ساعة HW22 PRO MAX

بعد طرح IWO لساعتها الذكية HW22 PRO ، عادت اليوم لطرح نسخة محدثة لهذه الساعة أطلقت عليها إسم HW22 PRO MAX، هذا الإصدار يتمتع بمواصفات و مميزات جيدة خاصة ميزة always on display الموجودة في ساعات ابل واتش ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على المواصفات الكاملة لهذه الساعة.

مواصفات ساعةHW22 PRO MAX

تتمتع ساعة HW22 PRO MAX بتصميم رياضي و كلاسيكي في آن واحد ، و هو مأخوذ من ساعة ابل واتش 7 .حيث تأتي هذه الساعة الذكية بشكل مستطيلي ، بحجم ( طول – عرض-ارتفاع) 44.1*38*13.5 ملم ، و وزن خفيف لايتعدى 50 غراما . الساعة تأتي بإطار من الفولاذ المقاوم للصدأ منقح من الجوانب و هو ما يعطيها تصميم أنيق جدا.

تمتلك ساعة HW22 PRO MAX شاشة TFT تعمل باللمس ، حجم 1.76 بوصة و دقة 320×385 بكسل.

يمتد فوق شاشة ساعة HW22 برو ماكس طبقة زجاج 3D الذي يحميها من الخدوش و الغبار.

الحزام مصنوع من البوليكربونات و متوفر في اللون الأسود ، الأبيض ، و الأزرق.

على الجانب الأيمن للساعة يوجد زرين الأول يمكنك تشغيل / إيقاف الساعة ، و الثاني على شكل تاج يمكنك من الإنتقال بين القوائم.

توفر لك هذه الساعة الذكية 8 واجهة مخصصة للشاشة مثبتة مسبقاً بالإضافة إلى واجهات أخرى يمكنك تحميلها كن خلال تطبيق Wearfit Pro.

قادرة على مراقبة أحوالك الصحية و تحسين لياقتك البدنية ، من خلال توفرها على مستشعرات عالية الدقة تمكنك من معرفة معدل نبضات القلب على مدار 7×24 ساعة

تتوفر ساعة hw22 pro max على بطارية بسعة 200mAh بعمر يمتد حتى 3 أيام من الإشتغال المتواصل.

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سعر ساعةHW22 PRO MAX.

يبلغ سعر هذه الساعة حوالي 36 دولار.