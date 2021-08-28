تعرف على سعر و أهم مميزات و عيوب آيفون 12 ميني
بعد إصدارآيفون 12 و الذي حاز على نجاح ساحق, قامت أبل بإصدار هاتف آيفون 12 ميني الذي يتمتع بالكثير من المميزات ، و هو مناسب جداً للمستخدمين الذين يريدون هاتفًا صغير الحجم ,قوي ومتين. إذا كنت تفكر في شراء هذا الهاتف ستعرف من خلال هذا المقال عن سعره, مميزاته و عيوبه.
أهم مميزات آيفون 12 ميني:
يتميز هذا الهاتف بعدة مميزات اهمها :
- يعتبر هذا الهاتف الأرخص سعراً في سلسلة الآيفون 12
- يتميز هذا الهاتف بالمتانة و التصميم الأنيق
- شاشة ممتازة و سطوع واضح
- يتميز بخاصية ال5G
- كاميرا أمامية و خلفية ممتازة
- سريع وسهل الإستخدام
- يتميز بخاصية الMagsafe أو الشحن الهوائي السريع
- متوفربألوان متعددة و هم الأسود والأبيض والأحمر والأخضر والأزرق و البنفسجي.
أبرز عيوب آيفون 12 ميني:
لاحظ الكثير من المستخدمين بعض العيوب في هذا الهاتف منها :
- لا يوجد شاحن أو سماعات في العلبة
- النوتش كبير بالنسبة لحجم الهاتف
- يعتبر الهاتف باهظ الثمن بالنسبة لخصائصه
- شحن البطارية لا يدوم فترة طويلة
سعر آيفون 12 ميني:
يأتي آيفون 12 ميني بثلاثة سعات تخزين لكل منها سعر و هم :
- سعة تخزين 64 جيجا بايت بسعر699$
- سعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 749$
- سعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر849$