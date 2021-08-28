تعرف على سعر و أهم مميزات و عيوب آيفون 12 ميني

بواسطة أروى محمد

بعد إصدارآيفون 12 و الذي حاز على نجاح ساحق, قامت أبل بإصدار هاتف آيفون 12 ميني الذي يتمتع  بالكثير من المميزات ، و هو مناسب جداً للمستخدمين الذين يريدون هاتفًا صغير الحجم ,قوي ومتين. إذا كنت تفكر في شراء هذا الهاتف ستعرف من خلال هذا المقال عن سعره, مميزاته و عيوبه.

تعرف على سعر و أهم مميزات و عيوب آيفون 12 ميني 2 28/8/2021 - 12:08 م

تعرف على سعر و أهم مميزات و عيوب آيفون 12 ميني 1 28/8/2021 - 12:08 م

أهم مميزات آيفون 12 ميني:

يتميز هذا الهاتف بعدة مميزات اهمها :

  • يعتبر هذا الهاتف الأرخص سعراً في سلسلة الآيفون 12
  • يتميز هذا الهاتف بالمتانة و التصميم الأنيق
  • شاشة ممتازة و سطوع واضح
  • يتميز بخاصية ال5G
  •  كاميرا أمامية و خلفية ممتازة
  • سريع وسهل الإستخدام
  • يتميز بخاصية الMagsafe أو الشحن الهوائي السريع
  •  متوفربألوان متعددة و هم الأسود والأبيض والأحمر والأخضر والأزرق و البنفسجي.

أبرز عيوب آيفون 12 ميني:

لاحظ الكثير من المستخدمين بعض العيوب في هذا الهاتف منها :

  • لا يوجد شاحن أو سماعات في العلبة
  • النوتش كبير بالنسبة لحجم الهاتف
  • يعتبر الهاتف باهظ الثمن بالنسبة لخصائصه
  • شحن البطارية لا يدوم فترة طويلة

سعر آيفون 12 ميني:

يأتي آيفون 12 ميني بثلاثة سعات تخزين لكل منها سعر و هم :

  • سعة تخزين 64 جيجا بايت بسعر699$
  • سعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 749$
  • سعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر849$



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أروى محمد

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