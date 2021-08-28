تعرف على سعر و أهم مميزات و عيوب آيفون 12 ميني

بعد إصدارآيفون 12 و الذي حاز على نجاح ساحق, قامت أبل بإصدار هاتف آيفون 12 ميني الذي يتمتع بالكثير من المميزات ، و هو مناسب جداً للمستخدمين الذين يريدون هاتفًا صغير الحجم ,قوي ومتين. إذا كنت تفكر في شراء هذا الهاتف ستعرف من خلال هذا المقال عن سعره, مميزاته و عيوبه.

أهم مميزات آيفون 12 ميني:

يتميز هذا الهاتف بعدة مميزات اهمها :

يعتبر هذا الهاتف الأرخص سعراً في سلسلة الآيفون 12

يتميز هذا الهاتف بالمتانة و التصميم الأنيق

شاشة ممتازة و سطوع واضح

يتميز بخاصية ال5G

كاميرا أمامية و خلفية ممتازة

سريع وسهل الإستخدام

يتميز بخاصية الMagsafe أو الشحن الهوائي السريع

متوفربألوان متعددة و هم الأسود والأبيض والأحمر والأخضر والأزرق و البنفسجي.

أبرز عيوب آيفون 12 ميني:

لاحظ الكثير من المستخدمين بعض العيوب في هذا الهاتف منها :

لا يوجد شاحن أو سماعات في العلبة

النوتش كبير بالنسبة لحجم الهاتف

يعتبر الهاتف باهظ الثمن بالنسبة لخصائصه

شحن البطارية لا يدوم فترة طويلة

سعر آيفون 12 ميني:

يأتي آيفون 12 ميني بثلاثة سعات تخزين لكل منها سعر و هم :