تعرف على سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy M52 الجديد وأهم مميزاته

تقدم شركة سامسونج إلى أسواق التكنولوجيا هاتف جديد من تصنيعها، يعد من أفضل ما تم تقديمة من هواتف ذكية، كما أنها تعد من أقدم الشركات العالمية التي تعمل في تصدير هواتف المحمول وهو هاتف سامسونج Samsung Galaxy M22 الجديد، هذا الهاتف التي يتحدث عنه الملايين من الأشخاص بسبب المميزات التي يضمها هذا الهاتف مقارنة مع سعره، حيث أن شركة سامسونج تستهدف في الأعوام السابقة الفئة المتوسطة ويعد هذا الهاتف من أفضل ما قدمت منذ فترة.

مواصفات هاتف سامسونج Samsung Galaxy M22 الجديد

دائماً نحدد جودة الهواتف الذكية من التقنيات والمواصفات التي يتمتع بها، حيث أننا لاحظنا أن الجميع يتحدث عن هاتف سامسونج Samsung Galaxy M22 وأنه مميز جدًا، لذلك سنقدم لكم مواصفات هذا الهاتف وهي:

يتمتع هاتف سامسونج Samsung Galaxy M22 بمظهرة البسيط جدًا المصنوع من البلاستك، ومن الإمام بالزجاج حتى يصل وزن الهاتف 186 جرام.

كما أن الهاتف يضم شريحة اتصال واحدة تدعم كافة الأجيال 4G، 2G، 3G، 5G.

نظام التشغيل الاندرويد.

سعة التخزين الداخلية للهاتف سامسونج Samsung Galaxy M22 مساحة 128 جيجا بايت، يدعم بطاقة تخزين إضافية.

كما أنه يعمل على نظام معالجة ميدياتك Mediatek Helio G80.

والبطارية تصل إلى 5000 أمبير مللي، يدعم الشحن السريع بقوة 25 وات.

لا يضم مستشعرات.

يوجد به الكاميرا الأمامية واحدة بدقة 13 ميجابيكسل، بفتحة عدسة F2.2.

ويضم 4 كاميرات خلفية جميعهم يعملون بدقة عالية الجودة، الكاميرا الأولى بدقة 48 ميجا بيكسل، مع فتحة عدسة واسعة F1.8، الكاميرا الثانية بدقة 8 ميجا بيكسل، بفتحة عدسة F2.2 ألترا، الكاميرا الثالثة نوع ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل بفتحة عدسة F2.4، الكاميرا الرابعة بدقة 2 ميجابيكسل بفتحة عدسة F2.4.

متوفر هاتف سامسونج Samsung Galaxy M22 الجديد بالون الاسود والابيض والازرق.

سعر هاتف سامسونج Samsung Galaxy M22 الجديد

حتى الآن لم يتم تحديد سعر نهائي لهاتف سامسونج Samsung Galaxy M22 الجديد ولكن من أكد الوكلاء أن سعرة لن يتراوح عن 240 يورو، أي ما يعادل في جمهورية مصر العربية 4450 جنيه مصري.