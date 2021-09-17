تعرف على سعر ومواصفات هاتف أوبو oppo A16 الجديد

منذ أن أعلنت بعض شركات هواتف المحمول على إصدار الهواتف الذكية الخاصة بها وطرحها في الأسواق، والجميع يبحث عن سعر و مواصفات هاتف أوبو oppo A16 الجديد حيث أنها الأكثر شغفًا عند الشباب فهم يريدون الحصول على الإمكانيات العالية وبسعر مناسب ومع كثرة الاختيارات المتاحة أمامهم تزداد الحيرة.

مواصفات هاتف أوبو oppo A16 الجديد

سنقدم لكم أهم مواصفات هاتف اوبو الجديد oppo A16 الذي سيتم طرحه في الأسواق عن قريب، ومواصفاته هي:

يتميز هاتف أوبو oppo A16 الجديد بشاشة 6.52 بوصة بدقة HD.

كما أنها تمتلك notch صغيرة في الأمام وتمتلك نظام تشغيل أندرويد 11.

كما تتميز ببطارية 50000 ملي أمبير.

أما عن المعالج فهو معالج ثماني النواة Hello G35 بتكنولوجيا 12 نانو.

كما أن الكاميرا الخاصة به تكون ثلاثية 13+2+2م.ب في حين تبلغ الكاميرا الأمامية 8 م.ب.

تبلغ قيمة التخزين/ الرام حوالي 64/32 جيجا مع 4/3 جيجا رام كما انه يدعم راديو FM و يأتي بأبعاد 163.8 للطول و 75.6 للعرض و سمك يقدر بحوالي 8.4 كما يقدر الوزن الخاص به 190 جرام.

أهم مميزات هاتف أوبو oppo A16 الجديد

يدعم هاتف أوبو oppo A16 الجديد شريحتين Nano sim كما يدعم أيضا الجيل الثاني 2G والثالث 3G والرابع 4G و الخامس 5G أما بالنسبة للشاشة فتأتي على هيئة water drop notch من نوع IPS LCD، ويأتي بأكثر من إصدار من الذاكرة العشوائية و الذاكرة الصلبة حيث أن:

الإصدار الأول يأتي بذاكرة قدرها 32 جيجا بايت من النوع eMMC 5.1 مع ذاكرة عشوائية تقدر بحوالي 3 جيجا بايت.

الإصدار الثاني يأتي بذاكرة قدرها 64 جيجا بايت من النوع eMMC 5.1 مع ذاكرة عشوائية تقدر بحوالي 4 جيجا بايت ويدعم إمكانية زيادة المساحة عن طريق الميموري كارد.

سعر هاتف أوبو oppo A16 الجديد

بلغ سعر الجهاز حوالي 140 دولار أما السعر في مصر تقدر بحوالي 2200 جنيه أما السعر في المملكة العربية السعودية فيقدر بحوالي 525 ريال سعودي.

وبذلك نجد أن سعر و مواصفات هاتف أوبو oppo A16 الجديد تجعله من أفضل الاختيارات للشباب الذين يبحثون على الإمكانيات المتميزة.