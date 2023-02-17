تعرف على سعر ومواصفات جوال Samsung Galaxy M13 بالمملكة العربية السعودية

قدمت الشركة العالمية سامسونج جوالها الذكي الاحدث على الاطلاق، جوال Samsung Galaxy M13، وبعدد من المميزات الرائعة من أبرزها شاشة ممتازة لعرض الصورة وألوان تنبض بالحياة، بالإضافة إلى جودة صورة فريدة من نوعها، بجانب كاميرا رئيسية بجودة ممتازة، وسوف نقوم باستكمال باقي المواصفات وسعر جوال Samsung Galaxy M13 في السطور التالية.

المواصفات الكاملة لجوال Samsung Galaxy M13

الان سوف نقوم بعرض جدول لكافة مواصفات هاتف Samsung Galaxy M13، وذلك لمساعدة المقابلين على شراء الجوال من معرفة مواصفاته بالتفصيل.

وزن وأبعاد الهاتف وزن 192 جرام.

أبعاد الهاتف 165.4×76.9×8.4 مم. الشاشة من نوع PLS LCD بحجم 6.6 بوصة وبدقة 720×1600 بيكسل، وبجودة HD+ مع كثافة بيكسلات 266 بيكسل لكل بوصة وابعاد عرض 20:9. التخزين مساحة تخزين 64 جيجا او 128 جيجا مع 4 جيجا رام. الرامات من نوع LPDDR4X والذاكرة نوعها eMMC 5.1. الاداء معالج Exynos 850 ثماني النواة، وتأتي كل أربعة أنوية معًا من نوع Cortex A55 بتردد 2.0 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 8 نانو ميتر والمعالج الرسومي هو Mali-G52. الكاميرات بالهاتف كاميرا أمامية واحدة بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 تدعم HDR وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps.

كاميرا خلفية ثُلاثية، الأولى 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8، الثانية 5 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي Ultra Wide، الثالثة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي مُخصصة للعزل.

الكاميرات تدعم فلاش LED وتدعم HDR و Panorama وتصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps. البطارية بطارية ليثيوم بوليمر 5000 مللي امبير وتدعم الشحن بقدرة 15 وات ويتم الشحن من خلال USB Type C. ألوان الهاتف الأخضر، البرتقالي والأزرق.

سعر جوال Samsung Galaxy M13 بالسعودية

جهاز Samsung Galaxy M13 متاح في متاجر المملكة العربية السعودية، بسعر 699 ريالا وذلك بالنسبة لنسخة الذاكرة وسعة التخزين، 4 جيجابايت رام و64 جيجابايت رام.

وبمقارنة Samsung Galaxy M13 مع هاتف Galaxy A13، فنجد أن A13 يتفوق في وجود طبقة حماية Corning Gorilla Glass الجيل الخامس على الشاشة، وتأتي الشاشة بدقة أعلى، ونجد انه يوجد عدسة خلفية إضافية للتصوير الماكرو، وبشكل عام تعتبر الهواتف جيدة بالنظر الى المعالج والعدسة الخلفية الأساسية.