تقنية

تعرف على ساعة Huawei Watch Buds بمميزاتها الفائقة وتصميمها الرائع

آية تركي

أعلنت شركة هواوي في الفترة الأخيرة عن الساعة الذكية Huawei Watch Buds والتي تأتي بمميزات عديدة وسعرها في المتناول ويمكن شراؤها في هذا الوقت الحالي، كما أنها تتميز بتصميمها الشيك والأنيق، يمكنك التعرف على مواصفات الساعة ومميزاتها وعيوبها وسعرها من خلال هذا المقال.

- صورة 6 - Huawei Watch Buds | أحدث الساعات | أحدث ساعات هواوي

المواصفات:

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الشاشة من نوع AMOLED بحجم 1.43 بوصة دقة 466×466 بكسل، كثافة البيكسلات 326 بكسل في كل بوصة.
البطارية من النوع ليثيوم أيون غير قابلة للإزالة، سعتها 410 مللي أمبير في الساعة، 30 مللي أمبير في السماعات.
نظام التشغيل HarmonyOS 3.0.
خامة الساعة فاخرة من النوع الستانلس ستيل، مع ستراب جلد أسود مقاسه 22 مللي متر.
الوزن حوالي 66 جرام.
السماعات تدعم Double Tab وTriple Tab، الـDouble مسؤول عن التحكم في المكالمات، والـTriple مسؤول عن التحكم في العزل الصوتي، السماعة تدعم عدد 2 ميكروفون وتدعم خاصية عزل الضوضاء ويوجد أيضًا خاصية تقليل الأصوات المحيطة ولكن الأداء غير ممتاز في خفض الأصوات المرتفعة.
الألوان الأسود والفضي.

- صورة 1 - Huawei Watch Buds | أحدث الساعات | أحدث ساعات هواوي

المميزات:

  • تصميم الساعة أنيق وحجمها كبير.
  • يوجد مستشعرات لقياس معدل ضربات القلب وتشبع الأكسجين في الدم.
  • تحتوي الساعة بداخلها على سماعات لاسلكية.
  • البطارية يمكن أن تصمد لمدة 4 أيام بدون شحن مع تفعيل خاصية Always-on display وعند غلق الخاصية يمكن أن تصمد لمدة 5 أيام.

- صورة 2 - Huawei Watch Buds | أحدث الساعات | أحدث ساعات هواوي

العيوب:

  • غير مقاومة للماء والغبار بشكل فعلي، مقاومة لرذاذ الماء فقط.
  • الساعة لا تدعم الذاكرة الخارجية.
  • لا تدعم شبكات الاتصال 2G/3G/4G.

- صورة 3 - Huawei Watch Buds | أحدث الساعات | أحدث ساعات هواوي

- صورة 4 - Huawei Watch Buds | أحدث الساعات | أحدث ساعات هواوي

السعر:

  • 430 دولار أمريكي.
  • 13400 جنيه مصري.
  • 1630 ريال سعودي.
  • 1600 درهم إماراتي.
  • 131 دينار كويتي.

- صورة 5 - Huawei Watch Buds | أحدث الساعات | أحدث ساعات هواوي

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آية تركي

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