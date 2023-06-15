تعرف على ساعة Huawei Watch Buds بمميزاتها الفائقة وتصميمها الرائع

أعلنت شركة هواوي في الفترة الأخيرة عن الساعة الذكية Huawei Watch Buds والتي تأتي بمميزات عديدة وسعرها في المتناول ويمكن شراؤها في هذا الوقت الحالي، كما أنها تتميز بتصميمها الشيك والأنيق، يمكنك التعرف على مواصفات الساعة ومميزاتها وعيوبها وسعرها من خلال هذا المقال.

المواصفات:

الشاشة من نوع AMOLED بحجم 1.43 بوصة دقة 466×466 بكسل، كثافة البيكسلات 326 بكسل في كل بوصة. البطارية من النوع ليثيوم أيون غير قابلة للإزالة، سعتها 410 مللي أمبير في الساعة، 30 مللي أمبير في السماعات. نظام التشغيل HarmonyOS 3.0. خامة الساعة فاخرة من النوع الستانلس ستيل، مع ستراب جلد أسود مقاسه 22 مللي متر. الوزن حوالي 66 جرام. السماعات تدعم Double Tab وTriple Tab، الـDouble مسؤول عن التحكم في المكالمات، والـTriple مسؤول عن التحكم في العزل الصوتي، السماعة تدعم عدد 2 ميكروفون وتدعم خاصية عزل الضوضاء ويوجد أيضًا خاصية تقليل الأصوات المحيطة ولكن الأداء غير ممتاز في خفض الأصوات المرتفعة. الألوان الأسود والفضي.

المميزات:

تصميم الساعة أنيق وحجمها كبير.

يوجد مستشعرات لقياس معدل ضربات القلب وتشبع الأكسجين في الدم.

تحتوي الساعة بداخلها على سماعات لاسلكية.

البطارية يمكن أن تصمد لمدة 4 أيام بدون شحن مع تفعيل خاصية Always-on display وعند غلق الخاصية يمكن أن تصمد لمدة 5 أيام.

العيوب:

غير مقاومة للماء والغبار بشكل فعلي، مقاومة لرذاذ الماء فقط.

الساعة لا تدعم الذاكرة الخارجية.

لا تدعم شبكات الاتصال 2G/3G/4G.

السعر: