تعرف على تردد قنوات ssc نايل سات “السعودية الرياضية” الجديد 2022

يرغب العديد من الأشخاص بمعرفة “تردد قنوات ssc نايل سات السعودية الرياضية” الجديد 2022، وذلك لأنها من القنوات التي تقوم بنقل العديد من المباريات الهامة سواء على مستوى الدوري السعودي، أو الفعاليات الدولية، بتصفيات كأس العالم، وغيرها من الفعاليات الأخرى، وتعتبر من القنوات الأكثر بحثاُ وذلك لما تقدمه من المحتوى الرياضي المتميز عبر شاشتها للمشاهدين، وقد تم تغيير ترددها مؤخراً على الأقمار الصناعية، وهذا ما سوف نوضحه فيما يلي:

ما هو تردد قنوات ssc نايل سات؟

تردد القناة: 12562.

القمر الصناعي للقناة: النايل سات Nilesat.

إستقطاب القناة: عمودي (V).

ترميز القناة: 27500.

تصحيح الخطأ للقناة: 2/3.

تردد قنوات SSC Sport الرياضية على بدر سات

تردد القناة: 12418.

القمر الصناعي للقناة: بدر سات.

ترميز القناة: 27500.

إستقطاب القناة: أفقي.

تصحيح الخطأ للقناة: 2/3.

تردد قنوات SSC السعودية الرياضية على عرب سات

القمر الصناعي للقناة: عرب سات.

تردد القناة: 12417.

ترميز القناة: 27500.

إستقطاب القناة: عمودي.

تصحيح الخطأ للقناة: 5/6.

أشهر البطولات التي تقوم قنوات ssc السعودية HD بعرضها على نايل سات

حيث تقوم القناة بعرض مجموعة من البطولات المميزة ومنها مايلي: