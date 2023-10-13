تعرف على تجربة الألعاب بلا حدود: Access Controller، وحدة التحكم الجديدة من سوني لذوي الاحتياجات الخاصة

سوني، الشركة العالمية المعروفة في مجال التكنولوجيا، قد أعلنت عن إطلاقها لوحدة التحكم الجديدة المسماة Access Controller، وهذه الوحدة تم تصميمها خصيصًا لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقات، مما يجعلها خطوة هامة في تعزيز الشمول والتنوع في عالم ألعاب الفيديو.

وحدة التحكم الجديدة playstation access controller من سوني المصدر: playstation

الميزات المبتكرة

Access Controller تأتي مع مجموعة من الميزات المبتكرة، أحد أبرز هذه الميزات هو قدرتها على التخصيص. يمكن للاعبين تغيير موقع الأزرار وظائفها بناءً على احتياجاتهم، بالإضافة إلى ذلك، يمكن تعديل ميكانيكات الضغط على الأزرار لتناسب راحة اللاعب.

Access Controller ليست مجرد وحدة تحكم تقليدية، لكن يمكن استخدامها في وضعية 360 درجة أو تثبيتها على حامل AMPS، وهذه المرونة تجعلها مناسبة للاستخدام في مجموعة متنوعة من السيناريوهات.

إعدادات شخصية

أخيرًا، يسمح Access Controller للاعبين بإنشاء ملفات شخصية متعددة، كل منها يمكن أن يتضمن إعدادات فريدة للأزرار والأدوات، هذه الميزة تساهم في جعل كل جلسة لعب فريدة من نوعها.

Access Controller هو خطوة كبيرة نحو جعل ألعاب الفيديو أكثر شمولية، نحن نتطلع إلى رؤية المزيد من التطورات في هذا المجال.